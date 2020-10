‘El romance de Yangmi’, de Yun Young Su

ⓒ Getty Images Bank

Empezaron a llegar otros trabajadores, así que me despedí de Yangmi y me dirigí al depósito con el café. En realidad, en la oficina teníamos infusiones, pero me gustaba tomar el primer café de la mañana con mis dos amigas. En cualquier caso, no me importaba que no volviéramos desayunar los tres juntos si eso ayudaba a Yangmi a conseguir un marido. Ella había tenido una vida bastante difícil. Llevaba sin parar de trabajar durante casi veinte años, desde que salió del bachillerato, para mantener a su familia y mandar a sus hermanos a la escuela. Era hora de que pensara un poco en ella.





나는 커피를 든 채 창고로 향했다.

커피야 사실 내가 근무하는 창고 사무실에도 얼마든지 있다.

단지 두 여자와 함께 하는 느긋한 아침커피가 좋았을 뿐이다.

아침 커피 시간이 없어지더라도

양미가 좋은 남자를 만나 결혼한다면

나나 이천댁이나 불만이 있을 리 없다.

양미는 그동안 고생을 너무 많이 했다.

여고를 졸업하고부터 근 20년동안 그야말로 몸을 바쳐

동생들 학비에 가족들의 생계를 책임져왔다.

이제라도 제 살 궁리를 하는 것은 당연하지 않은가.









Los personajes principales son tres personas que trabajan en un centro comercial: la señora de Icheon, que está en la sección de platos preparados del supermercado; Yangmi, que atiende en el puesto de pollo frito; y Hyeonsu, el narrador de la historia, que dirige el equipo de empaque del depósito. Los tres son tan amigos que desayunan juntos todas las mañanas. Sin embargo, Yangmi ha decidido hacer dieta y hace cuatro días que no se une a ellos.









-La saludé y todo, pero eso la incomodó, creo. Apagó rápidamente las velas, puso la tarta de nuevo en la caja y se fue. ¿No es extraño? No me explico que hacía sola en ese parque...

Hyeonsu le regañó diciendo que hablaba sin saber, pero entonces recordó un comentario de la señora de Icheon hacía unos días:

“Te digo que a Yangmi le pasa algo. Habla todo el tiempo sola y a veces se pone a reír como si le hicieran cosquillas. También se agacha hacia la freidora como si estuviera charlando con alguien. Hasta eché un vistazo por si hubiera alguien sentado allí. ¿Será que tiene visiones porque come demasiado poco?”.





“아, 손양미씨한테 인사도 한 걸요~

영 어색해하더라고요. 얼른 촛불을 끄고 상자에다 케이크를 넣더니 가버렸어요.

희한하죠? 세상에 누가 공원에서 혼자....”





조 군에게 눈을 부라리면서도 나는 한편으로 이천댁의 말을 떠올렸다.





“아무래도 양미가 이상하다니까. 혼잣말하는 건 보통이야.

어떤 때는 혼자 몸을 배배 틀면서 웃기도 하거든.

누가 옆에서 간질이기라도 하는 것처럼.

치킨 기계 밑을 내려다보며 누구랑 시시덕거리기도 하고.

오죽하면 내가, 양미 화장실 간 사이에 기계밑을 들여다보았겠어.

양미 걔 너무 안 먹어서 헛것이 뵈는 거 아냐?”









Autor:

Yun Young Su nació en 1952 en Seúl. Debutó como escritor en 1990 con el relato ‘Observando el ecosistema’. En 2008 recibió el premio literario Manhae.