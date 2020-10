‘El romance de Yangmi’ (2), de Yun Young Su

ⓒ Getty Images Bank

“Bebe una cerveza y olvida tus preocupaciones”. Era Park Wonjun que me sonreía con una lata de cerveza en la mano. Mejor dicho, era un póster suyo que estaba pegado en la puerta de la tienda. Pero él salió caminando de esa imagen como la cosa más natural del mundo. Hyeonsu, ¿lo puedes creer? Seguramente no. ¿Quién podría? No importa, porque esto es entre él y yo. “Frota el collar y vendré a ti estés donde estés”, me dijo. Y así fue, cuando frotaba el collar, lo tenía a mi lado. Me dijo que yo le gustaba porque era buena, que ser buena no significaba ser tonta, que yo era buena y nada más. Que los malos eran las personas que se aprovechaban de mí.





‘시원하게 한 잔 마셔요. 그리고 다 잊어버려요’





“박원준이었어.

맥주캔을 들고 환히 웃는 그 이의 포스터가 가게 문짝에 붙어 있었던 거야.

거기서, 그 포스터에서, 그이가 자연스럽게 걸어 나왔어.

현수씨, 내 말 믿을 수 있어?

믿을 수 없겠지, 누구도.

아무래도 괜찮아. 이건 그이와 나만의 일이니까”





‘목걸이를 문질러요. 당신이 어디 있든 내가 찾아갈테니’





”목걸이를 문지를 때마다 그는 내 앞에 나타났어.

그는 내가 착해서 좋다고 했어.

착한 건 바보스러운 게 아니라 그냥 착한 거라고 했어.

그런 걸 이용해 먹는 사람들이 나쁘다고 했어.









Entrevista a la crítico literaria Jeon So Yeong:

Yangmi es una buena chica que trabaja duro y mantiene a su familia, pero nadie se lo agradece ni se lo retribuye. Al contrario, su familia se aprovecha de ella. Esta situación la hace muy infeliz, pero está sola y no habla con nadie de sus problemas. En el fondo está harta de tanto sacrificio para nada. La gota que colma el vaso es que el hermano le roba todos los ahorros. Desea con todas sus fuerzas cambiar su vida, pero como no se atreve ella sola, crea la fantasía de que el actor Park Wonju está enamorado de ella y lo convierte en una especie de genio de la lámpara que hace realidad todos sus deseos.









Cuando empecé a gastar el dinero en mí y a aportar menos para la casa, tuve miedo de que mi padre me pegara, como hacía de niña. Sin embargo, algo extraño, mis padres cambiaron y estaban pendientes de mis deseos. Un día que comenté de pasada que mi cuarto era demasiado pequeño, mi padre me dijo que podía usar el dormitorio principal si quería. Y mi madre fue más lejos aún. Antes solo me ponía kimchi y brotes de soja los fines de semana cuando comía con ellos, pero comenzó a hacerme platos con carne.





본인을 위해 돈을 쓰느라 당연히 집에 내놓는 생활비가 줄어들었습니다.

양미는 혹시 아버지가 어릴때처럼 자신을 때릴지도 모른다고 생각했습니다.





“ 그런데 희한하지. 가족들이 내 눈치를 보는거야.

방이 작다고 무심코 던진 한 마디에 아버지가 조심스레 말하는 거야.

좁으면 안방이랑 바꾸든지.

엄마는 더 웃겨.

휴일 한 끼 밥을 먹는데도 땡전 한 푼 없다며

김치에 콩나물도 아까워하던 엄마가,

내 상에 고기반찬을 내놓는 거야”









Autor:

Yun Young Su nació en 1952 en Seúl. Debutó como escritor en 1990 con el relato ‘Observando el ecosistema’ y en 2008 recibió el premio literario Manhae.