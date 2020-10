Estatua de la Joven de la Paz en Berlín

ⓒYONHAP News

Una estatua de la Joven de la Paz, un monumento en homenaje a las víctimas de la esclavitud sexual impuesta por Japón durante la Segunda Guerra Mundial sobre adolescentes y mujeres de sus colonias, fue erigida en Berlín, para poco después ordenar las mismas autoridades locales que autorizaron su instalación, el desmantelamiento de dicha figura. Sin embargo, tras la llegada de esa orden, un grupo civil presentó ante el tribunal competente una petición para invalidarla, por lo que por lo pronto la estatua se mantendrá.

Al respecto, la oficina distrital de Mitte en Berlín dio a conocer el día 13 mediante un comunicado de prensa, que la organización civil Korea Verband solicitó al tribunal anular la orden de desmantelamiento de la estatua a las esclavas sexuales, y que en virtud de ello el monumento se mantendrá hasta que emitan dictamen.

Las autoridades del distrito de Mitte enviaron previamente una notificación para que retiraran hasta el 14 de octubre la estatua de la Joven de la Paz a Korea Verban, entidad que impulsó la instalación de tal símbolo de las supervivientes de la esclavitud sexual militar de Japón en la capital alemana. Esto ocurrió poco después de inaugurar el citado monumento en Berlín, así como a apenas tres meses de permitir la misma oficina del distrito de Mitte su instalación tras un minucioso proceso de evaluación, que generalmente en estos casos se sigue para no analizar solo el significado artístico y social del monumento a instalar, sino también tomar en cuenta la opinión de la comunidad local. No obstante, tan solo unos días después de inaugurarse la figura-homenaje de las víctimas de la esclavitud sexual, ordenaron removerla alegando que la estatua había generado un conflicto entre Alemania y Japón al ubicar junto a ella un cartel con explicaciones que atacan a Japón. La postura de las autoridades de Mitte es que la propuesta inicial de Korea Verband no incluía la instalación de carteles con contenido anti Japón, sin embargo, el fragmento que señalaron como problemático es el que dice que el Ejército nipón reclutó forzosamente a mujeres de Asia-Pacífico como esclavas sexuales y que las generaciones de hoy agradecen la valentía de las supervivientes, que despliegan una campaña mundial para prevenir que crímenes de guerra tan brutales se repitan.

Considerando esta relación de hechos, muchos sospechan que en la orden de desmantelar la estatua-homenaje a las víctimas de la esclavitud sexual pudo haber influido Tokio. En todo caso, de momento el monumento se mantendrá, en gran parte gracias a la opinión manifestada a su favor, no solo por organizaciones civiles surcoreanas y la comunidad coreana en Alemania, sino también por importantes personalidades políticas de Alemania, como el excanciller Gerhard Schröder.