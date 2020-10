Relevo generacional en grandes empresas de Corea

ⓒ YONHAP News

El vicepresidente ejecutivo de Hyundai Motor Group, Chung Eui Sun, ha sido nombrado como nuevo presidente del grupo, dando paso a la tercera generación de la familia en asumir el liderazgo de la mayor empresa automotriz surcoreana. Así, la cúpula de los cuatro mayores conglomerados de Corea ha pasado a mano de herederos relativamente jóvenes, menos de 60 años, como son el presidente de LG, Koo Kwang Mo, el vicepresidente de Samsung Electrónica, Lee Jae Yong y el presidente de SK, Choi Tae Won, augurando grandes cambios en el sector. El traspaso de poder de una generación a otra ha tardado 20 años en Hyundai Motor. El relevo generacional se ha dado en tiempos en que la industria automotriz afronta enormes cambios. De hecho, ya no se usa la palabra motor sino movilidad, pues la era de los motores de combustión está en declive, mientras que los vehículos eléctricos y autónomos ganan terreno en el mercado. El nuevo presidente Chung Eui Sun asume una gran responsabilidad, pues sobre sus hombros pesa el hecho de mantener el legado de su padre y liderar la transformación de la empresa, pasando de fabricante tradicional de autos a proveedor de soluciones de movilidad inteligente de cara al futuro. Los vientos de cambio generacional soplan también en otros grupos empresariales.





La generación entrante se enfrenta a un escenario cada vez más difícil de sacar adelante las compañías fundadas por sus abuelos, y en algunos casos incluso por sus bisabuelos, en tiempos de dificultades por el impacto del coronavirus, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la disputa entre Corea y Japón. En particular, destaca el estilo de liderazgo de la nueva cúpula empresarial, que se diferencia claramente del de sus predecesores que da un mayor énfasis en la comunicación, en saber escuchar a los expertos e interactuar con las personas, en vez de liderar la empresa con gran carisma y mandato vertical. No obstante, no todos ven con buenos ojos las sucesiones hereditarias de las grandes empresas, puesto que siguen generando controversias, sobre todo en torno a la legitimidad de la sucesión, el alto nivel de centralización y las prácticas comerciales desleales relativas de favorecer a sus propias filiales con el objetivo de facilitar el traspaso de poder de una generación a otra. Por otro lado, algunos expertos consideran que el relevo generacional de las empresas conlleva más efectos positivos que negativos, dado que los nuevos dirigentes pueden aprovechar las relaciones de negocios que mantienen, y forjar nuevas alianzas estratégicas de cara a impulsar los motores de crecimiento económico para la próxima generación.