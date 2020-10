Inspección del reactor Wolseong-1

ⓒYONHAP News

La Junta de Auditoría e Inspección de Corea presentó esta semana el resultado del análisis del estudio de viabilidad efectuado hace unos años sobre el cierre anticipado del primer reactor de la central nuclear de Wolseong, bautizado como Wolseong-1. Y expresó que la eficiencia económica de dicho reactor fue subvalorada entonces, sin entrar a determinar si fue apropiada la decisión de dejar de usarlo.

Así, se estima que el Ejecutivo de Moon Jae In podrá continuar con su política antinuclear, aunque el resultado de la reciente auditoría no resuelve claramente la controversia en torno a Wolseong-1, ya que no dice nada sobre si fue justa o no la decisión de desactivar el reactor nuclear, y solo refleja que el estudio de viabilidad subvaloró su rentabilidad. Esta conclusión anticipa una nueva polémica, pues quienes critican la política antinuclear del Gobierno están insatisfechos con el resultado de la Junta de Auditoría e Inspección, al esperar que esa entidad emitiera un veredicto definitivo y tajante sobre el primer reactor de la central de Wolseong.

La operación comercial de Wolseong-1 empezó en abril de 1983 y su vida útil, que según su diseño original finalizaba en noviembre de 2012, fue prolongada hasta 2022. Entonces, la entidad operadora, Energía Hídrica y Nuclear de Corea, realizó una inversión multimillonaria para modernizar y optimizar los sistemas del reactor. Sin embargo, apenas unos tres años y tres meses después de aprobarse oficialmente la ampliación de la vida útil de Wolseong-1 en mayo de 2015, llegó la decisión de desactivarlo en 2018, argumentando que dicho reactor presentaba baja eficiencia económica. Y ahí surgieron los problemas, pues se dio a conocer que los datos presentados por la operadora de Wolseong-1 sobre eficiencia económica diferían en gran medida, pues las ganancias originadas por ese reactor en apenas tres meses bajaron de 370.700 millones de wones a 22.400 millones. Ante tan abismal diferencia, muchos, en particular quienes abogaban por la energía nuclear y desaprobaban la política antinuclear del Gobierno, plantearon la sospecha de que el estudio de eficiencia económica pudo haber sido manipulado y el Parlamento solicitó una auditoría, y el dato divulgado esta semana por la Junta de Auditoría e Inspección es justo la respuesta a tal petición, respuesta que a estas alturas es percibida por muchos como insuficiente.

Sobre el futuro de Wolseong-1, su gestora, Energía Hídrica y Nuclear de Corea, ha avanzado que mantendrá la decisión de cerrar el reactor y que actualmente ya está en marcha el trazado de un plan concreto para su desmantelamiento.