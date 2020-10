25º Festival Internacional de Cine de Busan

ⓒYONHAP News

El vigésimo quinto Festival Internacional de Cine de Busan arrancó el día 21 y se desarrollará hasta el 30 de octubre, por primera vez sin ceremonias de apertura ni de cierre debido a la pandemia del COVID-19. Asimismo la lista de obras invitadas es menor respecto a años anteriores, pues comprende 192 películas de 68 naciones frente a alrededor de las 300 que eran proyectadas usualmente en el BIFF.

El festival comenzó este año con ‘Septeto: la historia de Hong Kong’, una película ómnibus que reúne cortos realizados por siete cineasta honkoneses de renombre mundial, como Sammo Hung (también conocido como Hung Kam Po) y Tsui Hark. Los cortos tienen una duración de entre diez y quince minutos, y muestran tanto las diferentes caras de la sociedad de Hong Kong tras la década de 1950, como los recuerdos que cada director tiene de esa ciudad.

En tanto, la obra que cerrará el festival es ‘Josee, el tigre y los peces’, dirigida por Kotaro Tamura, una versión animada de la película homónima de Isshin Inudou de 2004.

Al igual que la lista de obras invitadas, redujeron el número de salas de proyección, de 37 de años previos a tan solo seis. Además, habrá solo una sesión al día, de ahí que la mayoría de las entradas se agotaron aún antes de comenzar el festival, mientras que de las restantes, es feroz la competencia por conseguir reservas en internet, máxime con la medida que tomaron los organizadores como precaución contra el COVID-19, de llenar solo el 25% de las butacas en cada proyección.

Pese a estas limitaciones, es grande el interés en el Festival Internacional de Cine de Busan de este año, ya que se realiza con proyecciones presenciales después de que varios eventos de su misma índole se cancelaran o fueran solo online. De ahí los especiales mensajes de felicitación y de aliento que enviaron cineastas de fama mundial como Lee Chang Dong, Park Chan Wook y Bong Joon Ho de Corea, e igualmente Hirokazu Koreeda de Japón, Jia Zhangke de China y los presidentes ejecutivos y programadores de los tres mayores festivales de cine del mundo, es decir Cannes, Venecia y la Berlinale.

De hecho, el BIFF 2020 incluye la proyección en los cines de 23 de las 56 obras que hubieran sido exhibidas en Cannes este año de organizarse ese festival, así como otras producciones que fueron invitadas a los festivales de Berlín y de Venecia.

Creado en 1996, el Festival Internacional de Cine de Busan se organiza cada octubre y es considerado uno de los tres mayores de Asia, junto con el de Tokio y el de Hong Kong. Básicamente tiene carácter no competitivo, pero dos de sus secciones sí son de competición oficial: New Currents o Nuevas Corrientes, que premia la ópera prima o la segunda obra de directores asiáticos, y Flash Forward, que acoge la primera o segunda película de cineasta no asiáticos.