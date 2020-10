MECLOUDS, plataforma de viajes virtuales

ⓒ MECLOUDS HR

MECLOUDS es una empresa dedicada al servicio de búsqueda de viajes mediante vídeos de realidad virtual en 360 grados y personas reales, que se mueven como si fueran el avatar del usuario. El servicio de viaje no presencial que ofrece MECLOUDS es un concepto nuevo y poco conocido, que permite al cliente vivir una experiencia viajera más inmersiva y personal en un lugar remoto, mientras que la persona que se encuentra en ese lugar transmitiendo en directo, obtiene un ingreso económico por sus servicios. Sin duda, es la solución idónea para aquellos que no pueden viajar por coronavirus o falta de tiempo y dinero.





El servicio de geolocalización de MECLOUDS permite conectar a un cliente con otra parte a la que ha denominado “ejecutante”, es decir, la persona encargada de transmitir las imágenes y actuar como avatar, llevando en la mano una cámara de realidad virtual. A diferencia de los viajes virtuales tradicionales, su plataforma tiene la ventaja de poder pedir al ejecutante que observe de cerca alguna zona o se desplace a algún lugar en particular. Finalizado el tour virtual, el cliente paga con puntos o una tarifa preestablecida al ejecutante, quien puede ganar dinero acumulando dichos puntos. Durante la emisión, cliente y ejecutante pueden comunicarse por función de voz o mensajería traducida en tiempo real. Además, el contenido virtual retransmitido puede ser grabado y descargado desde el servidor en la nube. MECLOUDS ha sabido adelantarse y responder a las necesidades de una era de los servicios no presenciales, al enlazar oferta y demanda de viajes virtuales entre un cliente y un ejecutante. La empresa coreana busca que el ejecutante no sea un simple guía de viajes, sino un artista creador de contenidos que contribuya a enriquecer la experiencia de los usuarios. Su objetivo es crear una nueva forma de explorar el mundo en esta era sin contacto físico, y llegar a ser una empresa de contenidos que pueda brindar momentos y recuerdos gratos a todas las personas del mundo. En la actualidad, el servicio de MECLOUDS está disponible en Android.