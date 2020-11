Fallece Lee Kun, presidente del Grupo Samsung

ⓒ KOREEL

Lee Kun Hee, presidente del Grupo Samsung, el mayor conglomerado de Corea del Sur, falleció el 25 de octubre a la edad de 78 años. El empresario surcoreano no fue solo el responsable de convertir a Samsung en una de las firmas más importantes a nivel mundial en tecnología, sino que también del despegue de la economía surcoreana. Después de su muerte se prevé que su hijo y vicepresidente de Samsung Electrónica, Lee Jae Yong, tome de manera oficial las riendas del conglomerado. En manos de Lee Kun Hee, Samsung pasó a ser una corporación global. Fue un verdadero visionario que llamó a sus empleados a “cambiar todo, menos a sus mujeres e hijos”, mostrando así su fuerte determinación por fomentar la innovación y abrir las puertas a una nueva era. De hecho, los activos del grupo subieron de 10 billones de wones en 1987, cuando heredó la compañía, hasta 803 billones de wones en 2019, mientras que el número de filiales pasó de 37 a 59. Asimismo, fue uno de los principales empresarios en sentar las bases para que Corea del Sur se convirtiera en una potencia tecnológica mundial, al llevar a Samsung a regentar el mercado de semiconductores, celulares y electrónica de consumo. De hecho, lidera con mano de hierro el mercado de memorias DRAM desde 1992, y también ha logrado hacerse con la mayor cuota de ventas de teléfonos inteligentes del mundo con su serie Galaxy. El difunto presidente Lee es considerado como responsable de elevar la calidad de los productos y servicios de Samsung a nivel mundial. Pocos días antes de fallecer, el conglomerado surcoreano logró el puesto número cinco en la lista Best Global Brands 2020, de la consultora Interbrand, siendo la primera vez que la empresa surcoreana se ubica en el top 5 de las mejores marcas mundiales, solo por detrás de Apple, Amazon, Microsoft y Google. Sin embargo, su reinado al frente del grupo no estuvo exento de fuertes controversias. Los analistas critican la centralización de poder de la familia fundadora y el tráfico de influencias entre empresarios y políticos, es decir, los vínculos entre el dinero y poder.





El mayor conglomerado surcoreano comienza una nueva etapa, probablemente bajo la dirección del heredero y vicepresidente de Samsung Electrónica, Lee Jae Yong, quien lleva al frente del conglomerado desde mayo de 2014, cuando su padre sufrió un infarto. Los expertos pronostican que en este momento el grupo surcoreano no acometerá grandes cambios en su estructura, pues el nuevo dirigente tiene por delante diversos problemas que superar, como el pago de una enorme suma en impuesto de sucesiones y otros problemas pendientes con la justicia. Además, el heredero de Samsung se comprometió a impulsar más actividades sociales, enfatizando que compartir y crecer con la sociedad será la senda para dar continuidad a una empresa durante 100 años.