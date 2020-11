En los tiempos de Joseon se empleaba a los ciegos con talento musical como músicos de la corte. Era un forma de asistencia social en cierto modo, puesto que proporcionaba trabajo a las personas con esta discapacidad. Sin embargo, la mayoría de los ciegos de la época no se dedicaba a la música, sino a leer la suerte y predecir el futuro. Desde nuestra perspectiva moderna, podríamos pensar que trabajar como músico de la corte sería más honroso e implicaría un mejor salario, pero al parecer no era así. Los ciegos preferían dedicarse a adivinar la suerte porque era mucho más lucrativo y disfrutaban de una vida más libre que los músicos de palacio, que tenían que sujetarse a las restricciones y protocolos de la corte. Por esta razón, según se cuenta en los Anales de Joseon, el funcionario que se encargaba de la música elevó un petitorio al rey Sejong solicitando que se les subiera el sueldo a los músicos ciegos de la corte. No sabemos si prosperó la solicitud, pero el sistema de emplear a los ciegos como músicos de la corte perduró hasta la caída de la dinastía Joseon.

“Gyemyeon garak deodeuri” - Lee Se Hwan en la cítara geomungo y otros





Se preguntarán por qué empezamos hablando de los ciegos, pues porque hoy 4 de noviembre es el día del código braille coreano. Su autor fue el maestro Park Du Seong, que enseñaba en la escuela para ciegos de Seúl. Un 4 de noviembre de 1926 Park Du Seong publicó el “Hunmaeng jeongeum” (Sonidos correctos para la enseñanza de ciegos), imitando el libro “Hunminjeongeum” (Sonidos correctos para la enseñanza del pueblo”) que escribió el equipo de lingüistas del rey Sejong para dar a conocer la escritura coreana hangeul. Sin duda, el maestro Park Du Seong no pudo darle un mejor título al libro que explicaba el braille coreano. Junto con este libro, publicó un libro de lecturas para que los ciegos pudieran practicar lo aprendido. La obra de Park Du Seong cobra aún mayor relevancia si tenemos en cuenta el contexto histórico en que se produjo. En ese entonces Corea estaba bajo la dominación colonial japonesa y estaba prohibido usar y enseñar coreano en los establecimientos educativos. Esto nos mueve a pensar que Park Du Seong debió ser un hombre muy valiente, además de esforzado y dedicado. Sin duda, lo que lo motivó fue el amor a sus estudiantes ciegos. Como segundo tema, escucharemos la parte del pansori “La canción de Sim Cheong” en que el padre de Sim Cheong se encuentra con su hija convertida en emperatriz y recupera la vista, y con él recuperan la vista todos los ciegos del mundo.

“El ciego Sim vuelve a ver” - Kim Yul Hee

“Todo los ciegos recuperan la vista” - Joella





A lo largo de la historia han descollado muchos ciegos por su talento musical. De todos ellos, hoy hemos elegido para terminar un tema del maestro cantor Lee Hee Wan. El maestro provenía de una familia de grandes artistas del espectáculo. Su abuelo era acróbata de la cuerda floja, además de un excelente cantante de canciones folklóricas e intérprete de la cítara gayageum. Otro pariente lejano había sido un gran tamborista. Sin embargo, los padres de Lee Hee Wan no se dedicaban a la música, por lo que el maestro no recibió educación musical. Por otra parte, era una época en que los oficios relacionados con el arte eran menospreciados y considerados como bajos, de modo que las únicas oportunidades que tuvo para cantar cuando era pequeño fueron escuchando la radio o el gramófono. Sin embargo, el talento y la vocación artística que llevaba en la sangre despuntaron por fin cuando se hizo adulto y lo llevaron a aprender canto. Después de mucho tiempo, esfuerzo y pasión, terminó por convertirse en uno de los mayores cantores tradicionales de Corea. Los dejo con el tema más conocido del maestro Lee Hee Hwan:

“La canción de la juventud” – Lee Hee Hwan