Wiki-ídol: Sandeul (B1A4)

Sandeul es uno de esos artistas que sabe cantar desde el alma y transmitir sus temas a aquellos que le escuchan de forma genuina. No solo utiliza sofisticadas técnicas a la hora de cantar, sino que además, entona cada nota de sus letras con amor y dedicación. Así es como Sandeul, cuando canta sobre el escenario, lo entrega todo. Pero nunca se muestra exagerado en sus expresiones, pues su interpretación, a veces sencilla y otras más emotiva, nace siempre de la esencia musical que caracteriza a Sandeul: la sinceridad.





Vocalista principal del trío masculino B1A4, Sandeul es reconocido como uno de los mejores vocalistas en la industria actual del K-pop, y se caracteriza por un estilo musical único que engloba pasado y presente. Sus canciones contienen una sensibilidad musical un tanto retro, pero al combinarlas con estilos de canto modernos, dejan de sonar de forma puramente clásica, para lograr una perfecta simbiosis que abarca ambos estilos. Por eso Sandeul cuenta con un amplio espectro de fans, pues conquista tanto a aquellos que sienten nostalgia de temas antiguos, como a aquellos que buscan un toque actual, canciones más delicadas y sofisticadas.





También conocido por su nombre real Lee Jung Hwan, nació el 20 de marzo de 1992 en la ciudad costera de Busan, donde vivió hasta finalizar la preparatoria. Una vez instalado en Seúl para recibir entrenamiento en WM Entertainment, como todo ciudadano de Busan, al comienzo Sandeul hablaba usando el dialecto de esa región, sin embargo, tras compartir intensas prácticas con sus compañeros, hoy día ya casi habla como un nativo de Seúl. Pese a todo, a veces deja escapar ese dialecto tan gracioso y apreciado, alegrando a los fans que esperan ansiosos ese momento.

Con una personalidad alegre y divertida, Sandeul es también conocido como uno de los artistas más sociables del mundillo del K-pop, y mantiene amistad con otros artistas como Jin de BTS, Ken de VIXX, Hanee de EXID o Moonbyul de Mamamoo, entre otros.





Aunque se conoce poco de su vida de trainee, pasó algo más de un año preparándose para ser cantante de K-pop. Su debut oficial en B1A4 fue el 23 de abril de 2011, originariamente una banda de cinco chicos integrada por Sinwoo, Gongchan, Sandle, Jinyoung y Baro, aunque tras salir estos dos últimos, el grupo terminó reorganizándose como trío. En la banda, Sandeul es el vocalista principal, cuyo talento no solo queda plasmado en sus canciones, sino también por una decena de premios en diferentes concursos musicales previos a su debut. No en vano, durante nueve años de carrera musical, el artista ha promocionado activamente su música, lanzando álbumes en grupo y en solitario, además de realizar diversas colaboraciones con otros artistas de K-pop.





Paralelamente, Sandeul desplegó una activa carrera como actor de teatro musical, participando en nada menos que nueve obras desde el año 2012 hasta la actualidad. Asimismo, prestó su voz para las bandas sonoras de diversos K-dramas, como “One More Step” de la telenovela “Introverted Boss”, o “Shallowing My Heart” de “Amor bajo la luz de la luna”, mientras que recientemente lanzó una balada romántica titulada “Slightly Tipsy” para la banda sonora del webtoon “She is My Type”, que causó furor entre los melómanos surcoreanos.





Definitivamente Sandeul es un cantante apasionado por la música. Para él, cantar y hablar es casi lo mismo, pues la música para él es una herramienta mediante la que refleja sus emociones, sentimientos y todo lo que le gustaría compartir con los demás. Así, cuando sufre un desamor, canta sobre su amor no correspondido…, y cuando está cansado y estresado, comparte cantando las locuras que le gustaría permitirse, si fuera libre de toda obligación. Ese es el motivo que lleva a Sandeul a cantar sin parar: pues en la música halla tanto consuelo y refugio como alegría.





Así finalizamos esta edición de Wiki-idol, dedicada a Sandeul de B1A4. Nos despedimos con esta última canción suya titulada ___________________________. ¡Que la disfruten!