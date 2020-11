Recetas de temporada: Col (배추)

ⓒ Getty Images Bank

Cuando comienzan a soplar vientos fríos en este país llega la temporada de “kimjang” que alude a la tradición de preparar colectivamente y compartir gran cantidad de kimchi, el plato picante fermentado de largo duración que ha acompañado a los coreanos desde hace muchos años como provisión de verdura fresca para los largos meses de frío. Hay numerosas variedades de kimchi, pero el más popular sin duda es el de col. Precisamente el alimento de temporada que les presentamos hoy es la col china, que tiene el mejor sabor entre octubre y diciembre.

De entre sus múltiples propiedades, destaca su alto contenido en vitamina C, que actúa como antioxidante en el cuerpo. Según nutricionistas, una hoja grande de col china contiene aproximadamente 100 miligramos de este tipo de vitamina, cantidad recomendada por día. Además, la vitamina C de la col china no se pierde con el fuego o la sal. Esta hortaliza es aún más nutritiva al ser elaborada como kimchi. En el proceso de fermentación, se generan gran cantidad de bacterias de ácido láctico, que tienen efecto anticancerígeno. La col es comúnmente usada para preparar kimchi en Corea, pero también es un buen ingrediente para elaborar sopa, panqueque y guarniciones.





ⓒ Getty Images Bank

Si bien el plato más popular de col china en Corea es el kimchi, hay múltiples recetas con este ingrediente. Hoy les presentamos “baechujeon” o panqueque de col china. Es un manjar típico de la provincia de Gyeongsang del Norte, que se puede disfrutar en cualquier momento, pero también se sirve en al altar con otros platos para rendir homenaje a los ancestros en las festividades nacionales, como Chuseok o el Día de la Cosecha. Es muy fácil, rápido y sencillo de preparar, así que les invito a probarlo.

Los ingredientes necesarios para cuatro personas son: seis hojas de col china, dos tazas de harina, la misma cantidad de agua y un poco de sal. Primero, lavamos bien la col china con agua y luego la colocamos sobre una tabla, y le damos unos golpecitos suaves con el canto del cuchillo hasta que las hojas queden bien planas.

En un bol, ponemos agua y harina, y mezclamos bien. Añadimos sal a gusto. Ahora, sumergimos las hojas de col entre la mezcla y calentamos una sartén a fuego alto.

Agregamos unas cucharaditas de aceite, agitando la sartén para cubrir la superficie. Cuando esté caliente, bajamos el fuego y ponemos las hojas de col previamente remojadas a cocinar por unos minutos. Cuando el fondo esté ligeramente crujiente hay que darles la vuelta y cocinarlas unos minutos más, y cuando estén ya cocidas, las ponemos en un plato para servir y… ya solo queda: ¡disfrutar del plato!