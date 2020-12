‘Dormido entre los libros’, de Lee Seung Woo

ⓒ Getty Images Bank

Los libros se apilaban hasta el techo formando torres. Parecía haber ocho, nueve o tal vez una docena. Las torres de libros, o los libros convertidos en torres, eran tantos que tapaban a los otros libros.

El hombre estaba acostado con las piernas dobladas y pegadas al pecho, en el estrecho espacio que quedaba entre las pilas de libros. Parecía un feto en el vientre materno.

En el artículo decían que no se conocía la identidad del hombre. Es decir, no había dejado ninguna sobre quién era.





마치 탑을 쌓아올린 것처럼

바닥에서 천장까지 책들이 포개져 있었다.

문제의 남자는 책으로 쌓아올린 그 여러 개의 탑들 사이

비좁은 공간에 다리를 가슴까지 바싹 끌어당기고

웅크린 자세로 누워있었다.

그 모습은 언뜻 모체 밖으로 나오기 전의

태아를 연상하게 했다.





신문에는 신원을 알 수 없는 남자라는 표현이 나왔다.

자신의 신분에 대한 어떤 단서도 남기지 않았다는 것이다.









¿Qué relación tenía Han Jeongtae con ese hombre? ¿Por qué había muerto de esa forma tan especial?









Me quedé mirando su cuerpo un buen rato. Entonces los libros de la fotografía comenzaron a parecerme elementos funerarios, enterrados para acompañar al muerto. Se me ocurrió que no había nada mejor que los libros para ese fin. Hasta me conmoví pensado que su muerte había sido la más acorde a la vida que había llevado.

Por alguna razón, no me pareció justo dejar que su identidad permaneciera en el anonimato. Impulsado por un repentino sentido de la responsabilidad, sin titubear llamé a la policía para aportar lo que sabía sobre ese hombre.





나는 그 사람의 시신을 오래 들여다보았다.

그러자 사진 속의 책들이 그와 함께 무덤에 매장된 부장품처럼 보였다.

나는 그 사람에게 책보다 더 잘 어울리는 부장품은 없을 거라는 생각을 했다.

자신의 삶과 가장 어울리는 그의 죽음의 모습은

감동스럽기까지 했다.





왜 그런지 그를 신원불명자로 내버려두는 건

옳은 일은 아닌 것 같았다.

나는 그 사람에 대해 진술해야 한다는 의무감에 사로잡혔고,

별로 망설이지 않고 이내 경찰서에 전화를 걸었다.









Entrevista con la crítico literaria Jeon So Yeong:

El narrador de la historia se parece a los libros, pues se está quedando excluido y marginado. Su trabajo consistía en editar el boletín informativo de la empresa, pero al suprimirlo, le destinan a una sucursal remota en el interior del país. Su esposa, en cambio, se adapta con facilidad a los nuevos tiempos. Esta forma de ser tan diferente provoca la ruptura de la pareja. Él todavía cree en el poder de los libros y se aferra a los valores antiguos que están desapareciendo. Desde la perspectiva de la sociedad contemporánea, es una persona que se está quedando atrás, al no poder seguir el ritmo de tan veloces cambios.









Autor:

Lee Seung Woo nació en 1959 en Jangheung, Jeolla del Sur. Debutó como escritor en 1981 con el relato “El retrato de Erichton”. En 1991 recibió el premio literario Yi Sang, entre otros muchos.