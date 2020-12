Halsey, Lauv y Steve Aoki se unen al concierto de Big Hit

ⓒ Big Hit Entertainment

Big Hit Entertainment celebrará un concierto virtual muy especial titulado ”2021 NEW Year’s Eve Live”, que contará con diversos artistas internacionales.





El evento reunirá a todos los grupos y cantantes de Big Hit Labels, inlucidos BTS, Girl Friends, NU’EST, TOMORROW X TOGETHER, ENHYPEN, Lee Hyun y BUMZU, además de contar con invitados muy especiales, como Halsey, Lauv y Steve Aoki, artistas que previamente colaboraron con BTS.





Asimismo, habrá un tributo al fallecido Shin Hae Chul, icónico cantautor del rock coreano, cuyo holograma volverá al escenario mediante tecnología de inteligencia artificial, para cantar con los artistas de Big Hit éxitos como “To You” y “What Do You Really Want?”.





El show tendrá lugar el 31 de diciembre a las 9:30 p.m. (hora coreana), a través de Weverse.