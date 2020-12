Mujer de 9.900 millones (3) 설마

Subtítulos

희주: 유리 아빠... 여자 생긴 거 같애.

Hi Ju: Mi esposo… creo que tiene otra mujer.

서연: 뭐라고?

Seo Yeon: ¿Qué dices?

희주: 저 인간, 본병 도졌다구.

하는 꼬라지로 봐선 한 두 달 그쯤 됐을 거야, 아마.

Hi Ju: Digo que ese desgraciado volvió a su antigua costumbre.

A juzgar por cómo actúa estimo que hará de ello unos dos meses quizás.

서연: 설마... 너희 남편 가정적이잖아.

Seo Yeon: No puede ser… Tu esposo es muy hogareño.





Expresión de la semana

설마

Pronunciación : seolma

Traducción : No puede ser





Explicación gramatical

설마 es un adverbio coreano que contiene el sentido de: lo dudo, imposible, probablemente no, tal vez no, quizá no, etc.

Esta expresión es muy comúnmente usada en circunstancias en las que se cree que algo no puede ser o no puede pasar, siempre refiriéndose a la acción o hecho mencionado anteriormente o en el contexto de la conversación.

설마 puede ser enunciada así, brevemente, tal cual está; o bien agregándole detrás la razón por la que uno considera que algo tiene poca probabilidad de suceder.

En el lenguaje coloquial y sobre todo cuando hablamos entre amigos o personas con las que mantenemos un alto grado de confianza, solemos expresarnos así:

- “에이 설마~”

에이 es una interjección usada cuando nos sentimos molestos, heridos o descontentos y al combinarla con 설마 logramos maximizar el efecto de este adverbio.