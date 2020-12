Time elige “Nonstop” de OH MY GIRL como “Canción K-pop del año”

ⓒ WM Entertainment

“Nonstop” de OH MY GIRL ha sido elegida como “Canción K-pop de 2020” por la revista semanal estadounidense Time.





El semanario publicó recientemente la lista de temas y álbumes que definen este monumental poder para el K-pop (The Songs and Albums That Defined K-pop´s Monumental Year), donde “Nonstop”, el tema principal del septo álbum homónimo de OH MY GIRL, fue seleccionado como “Canción K-pop del año”.





Time valoró el concepto singular de la banda al optar por una canción alegre e ingenua, cuando la gran mayoría de los grupos femeninos de K-pop desprenden una imagen “oscura” y “sexy”.





“Nonstop”, lanzado el pasado abril, cosechó un rotundo éxito en la industria discográfica coreana, no solo liderando las listas musicales más importantes del país, sino también permitiendo a OH MY GIRL lograr nada menos que ocho premios musicales de Corea.