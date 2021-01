‘La mujer que solo poseía recuerdos’ (II), de Kim Shin Woo

ⓒ Getty Images Bank

Dejó de tener sentido llamar ricos a aquellos que poseían muchos bienes materiales. Los típicos millonarios, dueños de mansiones, edificios y abultadas cuentas bancarias dejaron de llamar la atención y, en cambio empezaron a considerar ricos de verdad a aquellos que poseían bienes intangibles, como acciones bursátiles, monedas virtuales y criptomonedas. En consonancia con esa tendencia, también lo eran aquellos que poseían conocimiento, pues era asimismo considerado como un activo intangible. Se había llegado al punto de vender y comprar recuerdos, que eran catalogados como una categoría menor del conocimiento. Así, los recuerdos se habían convertido en el último baluarte del capitalismo y también de la condición humana.





눈에 보이는 것을 많이 가졌다 해서 부자라고 하는 것은 식상한 사회가 되어버렸다.

과거의 부동산 재벌, 건물주, 예금 자산가 등은 크게 주목받지 못했다.

손으로 만질 수 없는 것을 많이 가진 사람들일수록 진정한 부자로 평가받았다,

주식과 가상화폐는 물론이고

암호화폐의 종류도 다양한 코인을 보유할수록 부유층에 속했다,

그러한 배경에 “지식”을 포함시켰고

그것의 하위 개념인 ‘기억“을 사고팔자는 상황까지 왔다

기억은 자본의 마지막 보루이자 인간의 마지막 보루가 되어버렸다.









Choah quería que Yigyeong le traspasara los recuerdos de Misoo, su primer amor, para que su hijo Grayson pudiera entrar a la universidad cuando todavía el parlamento y los medios discutían si era legal o no trasplantar recuerdos.









Entrevista a la crítico literaria Jeon So Yeong:

De por sí ya es decepcionante que Yigyeong haya decidid vender sus recuerdos para acceder a la Zona de Contactos, pero en ese, descubre que la compañía que realiza los trasplantes de recuerdos es la misma que vende aparatos para curar el insomnio a la gente de la Zona de Sin Contacto, que justo fabrican con recuerdos extraídos a la gente de bajos recursos de esa misma zona. De un modo u otro, la escena refleja que este sector social es siempre objeto de todas las injusticias.









-Pero todos tenemos recuerdos, ¿no? –preguntó Yigyeong, perpleja.

-Yo no y los necesito sin falta. Es por mi hijo Grayson –explicó Choah-. Para ser admitido en la universidad, tiene que aprobar unas entrevistas con un sistema de Inteligencia Artificial. Para ser exactos, nosotros, sus padres, somos los que tenemos que pasar esa exhaustiva entrevista pues desean evaluar el rol que tuvimos en la crianza de nuestro hijo. Ya sabes cómo es la Inteligencia Artificial. Es capaz de discernir con precisión la verdad de la mentira. Ya no se puede fingir ni presentar documentación falsa como antes. Es imposible alegar algo que no sea cierto porque es como un detector de mentiras. Da miedo vivir en este mundo, ¿no crees?

“¿Qué sería de mi pasado cuando ni siquiera tuviera los vagos recuerdos del primer amor?”, pensó Yigyeong.





“추억이 없는 사람도 있니?”

“나한테는 그 딴게 없어. 난 지금 그게 꼭 필요하거든”

“그레이슨의 특별전형에 필요해서 그래.

특별전형은 AI 면접을 통과해야 돼.

정확히 말하면 그레이슨의 부모 심층면접이라고 할 수 있지.

자녀를 훌륭한 인적 재원으로 길러내기까지

부모는 어떤 역할을 했고, 기여를 했는지 보는 거야.

너도 알잖아. AI가 가짜와 진짜를 얼마나 정확하게 걸러내는지.

자기소개서 같이 서류를 꾸며 쓰거나 조작할 수 있었던 시절이 좋았지.

이건 뭐 거짓말탐지기 앞에서 조사 받는거나 다름없으니 지어낼 수가 있어야지.

정말 무서운 세상 아니니?”

‘희미한 사랑의 추억이나마 사라져버린다면 내 과거에는 뭐가 남는 거지?’









Autora:

Kim Shin Woo nació en 1978 y debutó como escritora en 2001 con el relato ‘Diario de una inmunidad’.