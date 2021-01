Bobby regresa con un nuevo álbum en solitario

ⓒ YG Entertainment

Bobby, el rapero principal de la banda masculina iKON, ha anunciado su regreso con un álbum en solitario en tres años.





Según dio a conocer YG Entertainment, Bobby estrenará el 25 de enero su segundo álbum en solitario "Lucky Man", después de tres años del lanzamiento de su primer disco completo "Love and Fall" en septiembre de 2017.





El álbum contienen un total de 17 canciones creadas, escritas y producidas por el propio rapero, además de contar con algunas colaboraciones con sus compañeros de iKON, como "Your Soul Your Body", "Rockstar", "No Time", entre otros.





Bobby ya demostró su extraordinario talento en la competencia de hip-hop Show Me The Money temporada 3, consagrándose como el campeón más joven con 20 años, así como a través de los mayores éxitos de iKON, como "Love Scenario", "My Type", "Goodbye Road" o "Killing Me", en los que participó como compositor y letrista.