AKMU renova contrato con YG

El dúo de hermanos AKMU ha renovado contrato con YG Entertainment por cinco años más.





En un comunicado de prensa YG dijo estar profundamente conmovido por la decisión y se comprometió a ofrecer más apoyo a los hermanos para que puedan seguir creciendo como artistas.





Lee Chan Hyuk, el mayor, destacó que durante los últimos siete años han trabajado en armonía y han recibido un gran apoyo de YG, mientras que la menor, Lee Su Hyun, afirmó que preferiría abandonar el mundo del espectáculo antes que dejar YG.





Tras participar en la segunda temporada del programa de audiciones “K-pop Star” en 2012, AKMU debutó oficialmente en 2014 bajo el sello de YG Entertainment, logrando varios mega éxitos como “Last Goodbye”, “Dinosaur” o “How Can I Love the Heartbreak, You/re the One I Love”, entre otros.