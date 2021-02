BTS figura con Beatles y Queen en Top-Ten de bandas

El grupo surcoreano BTS fue elegido como una de las 10 mejores bandas de pop de la historia, según la revista estadounidense Esquire, junto con The Beatles o Queen, entre otras.





La revista considera que BTS está a la vanguardia del éxito mundial del K-pop, y que ha redefinido los parámetros de la industria, así como los estándares de las bandas masculinas, de la cultura entre fans y de la música pop en sí.





También elogia los dos últimos éxitos del grupo, “Dynamite” y “Life Goes On”, que considera atractivos temas que combinan pop, hip hop, disco y R&B.





Además de BTS, Esquire considera como mejores bandas a The Beatles, Queen, The Supremes, ABBA, The Beach Boys, Fleetwood Mac, Sly & the Family Stone, The Temptations y Destiny´s Child.