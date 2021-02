Éxito internacional de ‘Minari’

ⓒYONHAP News

El éxito de la película ‘Minari’, del director coreano-estadounidense Lee Isaac Chung, está en boca de todos. La última novedad es su nominación a los Premios Globlo de Oro, en la categoría de Mejor película en lengua no inglesa, mientras muchos apuestan cautelosamente que marcará otro hito en los Óscar, tal y como hizo ‘Parásitos’.

En la entrega de los Globos de Oro de este año, a celebrarse el 28 de febrero, ‘Minari’ competirá por el Premio a la Mejor película en lengua extranjera con la película danesa ‘Another Round’, la coproducción franco-guatemalteca ‘La llorona’, ‘The Life Ahead’ de Italia, y la producción franco-estadounidense ‘Two of Us’. Sin embargo, hay cierta controversia sobre la única nominación conseguida por ‘Minari’, pues tanto la prensa especializada como la audiencia, se pregunta por qué la cinta no es candidata al Premio a la Mejor película, si fue realizada por un director estadounidense, una productora estadounidense, y el actor protagonista también posee esa nacionalidad. La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, entidad que convoca los Premios Globo de Oro, considera películas en lengua extranjera a las producciones con más de un 50% del diálogo en idioma no inglés, y ‘Minari’ se incluye en tal clasificación.

En todo caso, y pese a estar nominada a una sola categoría en los Globos de Oro, ‘Minari’ gana apoyo de cara a los Óscar, más si consideramos el precedente de ‘Parásitos’, del director Bong Joon Ho, que tras ganar el Globo de Oro a la Mejor película en lengua no inglesa, sorprendió al mundo al recoger cuatro estatuillas en la entrega de los Óscar.

‘Minari’ cuenta una historia autobiográfica de su realizador, el director Lee Isaac Chung, un coreano-estadounidense cuya familia se asentó en Estados Unidos en la década de 1980 y estableció una granja en el estado de Arkansas. La protagonizan Steven Yeun, famoso por su participación en la exitosa serie norteamericana The Walking Dead, y las actrices surcoreanas Han Ye Ri y Youn Yuh Jung, esta última ganadora hasta ahora de una veintena de premios por su trabajo en esta película.