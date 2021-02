‘Love Alarm’ & Park Chan Wook

Series coreanas en Netflix : ‘Love Alarm (좋아하면 울리는)’





‘Love Alarm’ sigue el formato de un típica historia de amor entre adolescentes, ambientada en un entorno escolar. Sin embargo, aquí la novedad es la existencia de una app, que se suma a las numerosas tensiones de la vida normal en la adolescencia, creando un indicador cuantitativo de la popularidad de uno como barómetro de jerarquía social y agregando otra dimensión de tensión a los enamoramientos y relaciones en ciernes. Al igual que los adolescentes modernos compiten por los “me gusta” de Instagram, todos en la escuela -escenario de la historia de ‘Love Alarm’- compiten para obtener la mayor cantidad de timbres de esa alarma de amor.





Hwang Seono, interpretado por el actor Song Kang, es el estereotipo de "niño popular" en la escuela. Es de una familia adinerada y él mismo trabajó en una época como modelo por su buen look. La historia comienza cuando Seono regresa de Estados Unidos y es transferido a una escuela local, a la que entra haciendo sonar desde el día de su llegada los timbres de la app Love Alarm de casi todas las chicas del colegio. Mientras tanto, Kim Jojo, personificado por la actriz Kim So Hyun, es totalmente diferente de Seono. Quedó huérfana cuando era apenas una niña, de ahí no tiene otra opción que vivir con su tía que abusa de ella y su prima que es muy popular en la escuela y pronto se empecina en que Seono se interese en ella y haga sonar su “alarma de amor”. Las complicaciones surgen cuando Seono empieza a tener sentimientos especiales por Jojo y esta le corresponde.





No todo el mundo es igualmente atractivo, pero en la era anterior a las redes sociales masivas, al menos nadie era bombardeado con fotos perfectamente retocadas que maximizan la fantasía sobre las apariencias. Del mismo modo, en la serie, no todo el mundo escucha sonar su “alarma de amor” miles de veces. Hasta es posible que existan otros que nunca han oído el timbre de esa app. En la serie, adolescentes frustrados y deprimidos porque no suena su app se suicidan, y a partir de ahí se forma en la escuela un grupo activista anti-Love Alarm para protestar por el uso de la aplicación e instar a los usuarios a desinstalarla. Sin embargo, en el otro extremo están los chicos y las chicas como la prima de Jojo, que recurren a medidas excesivas en un intento de comprar timbres, muy parecido a cómo las aspirantes a influencers en Instagram compran “me gusta”.





ⓒYONHAP News

Rostros del cine coreano: Park Chan Wook





Park Chan Wook inició su carrera en cine como guionista. Como director, debutó en 1992 con la película ‘La luna es el sueño del sol (달은... 해가 꾸는 꿈)’. Sin embrago, esta producción fracasó tanto en la taquilla como en la crítica, y lo mismo ocurrió con su segundo largometraje, El trío. Así, los inicios de Park Chan Wook no fueron precisamente dignos del gran director e innovador que es actualmente. El cambio llegó varios años después con ‘Área de Seguridad Conjunta JSA (공동경비구역 JSA)’, que enfocó el problema de la división de la península coreana y el enfrentamiento intercoreano desde una perspectiva totalmente nueva para la época en la que se estrenó, logrando una excelente aceptación entre el público y obteniendo las mejores evaluaciones de los críticos. Ese fue el comienzo de una segunda etapa en la carrera de Park Chan Wook como director de cine, llena de éxitos y premios.





En esta segunda etapa de la trayectoria de Park Chan Wook se incluye la “triología de venganza”, compuesta por las películas ‘Simpatía para el Sr. Venganza (복수는 나의 것)’, ‘Old Boy (올드보이)’ y ‘Simpatía para la Srta. Venganza (친절한 금자씨)’, aplaudidas dentro y fuera de Corea tanto por el público como por la crítica. También pertenecen a ese periodo obras en las que este cineasta desarrolla una estética muy propia y sofisticadas técnicas de mis-en-scene, como ‘Soy un cyborg pero no importa (싸이보그지만 괜찮아)’ de 2006 y ‘Bakjwi (박쥐, Thirst)’ de 2009, con la que Park Chan Wook desfiló por segunda vez sobre la alfombra roja del Festival de Cannes, después de cuando obtuvo el Premio del Jurado por ‘Old Boy’ en 2004.





Actualmente, podría decirse que Park Chan Wook está en la tercera etapa de su carrera como director. Una etapa en la que empezó a buscar una mayor internacionalización y también a diversificar aun más su trabajo, con producciones nuevas como ‘Stoker’, la primera película que dirigió en Hollywood, y ‘Little Drummer Girl’, una serie televisia que rodó en Reino Unido basándose en la novela homónima de espionaje del escrito británico John Le Carre.