‘El diente de león de la azotea’, de Park Wan Seo

ⓒ Getty Images Bank

Una señora mayor falleció en nuestro complejo de apartamentos tras caer del balcón de un séptimo piso. No cayó por accidente sino a propósito, en realidad fue un suicidio. Y no fue la primera, sino la segunda vez que algo así ocurría.





우리 아파트 칠층 베란다에서

할머니가 떨어져서 돌아가셨습니다.

실수로 떨어지신 게 아니라 일부터 떨어지셨다니까

할머니는 자살을 하신 것입니다.

이런 일이 벌써 두 번째입니다.









‘El diente de león de la azotea’ fue publicado en 1979. Según explicó la autora, es un cuento de hadas para adultos. El protagonista y narrador de la historia es un niño en edad escolar.









Entrevista a la crítico literaria Jeon So Yeong:

El chico que narra la historia es la única persona que entiende a las ancianas. Se tiraron por el balcón por la misma sensación, por sentirse al margen de la familia. La sensación de soledad fue tan fuerte que pensó en quitarse la vida. Pero entonces descubrió un diente de león que había arraigado en una insignificante porción de tierra. La pequeña flor, que había logrado sobrevivir en el suelo de cemento, transmite al chico el mensaje de que la vida tiene una enorme capacidad de resiliencia y que toda vida, aun la más insignificante, es valiosa y merece ser vivida.









Sabía bien que no eran las rejas de hierro, sino los dientes de león, lo único que podía evitar que las personas se quitaran la vida arrojándose por los balcones, y también sabía que la razón por la que las abuelas no habían querido seguir viviendo no fue no poder volver atrás en el tiempo.

Lo sabía, no porque lo imaginara o alguien me lo hubiera dicho, sino porque yo mismo lo había vivido en carne propia. Aunque me faltaba mucho para crecer y ser un adulto, una vez, sentí que no tenía más ganas de seguir viviendo.

En verdad, así fue.

No podía aguantar las ganas de explicarlo, así que me liberé de los brazos de mi mamá que me aprisionaban como cadenas.





나는 베란다에서 떨어져 목숨을 끊고 싶은 생각을

맨 마지막으로 막아줄 수 있는 게

쇠창살이 아니라 민들레꽃이라는 걸

알고 있는 것과 마찬가지로,

할머니가 살고 싶지 않아진 게

세월을 거꾸로 흐르게 할 수 없었기 때문이 아니란 걸 알고 있습니다.





둘 다 상상이나 남에게 들어서 알고 있는게 아니라

스스로 겪어서 알고 있는 거기 때문에 확실합니다.





나는 어른이 되려면 아직아직 먼 어린 사람인데도

살고 싶지 않았던 적이 있습니다. 정말입니다.

나는 그것을 말하고 싶은 걸 참을 수 없어

쇠사슬처럼 단단하게 나를 껴안은 엄마의 팔에서 드디어 벗어났습니다.









Autora:

Park Wan Seo nació en 1931 y murió en 2011 en Gyeonggido. Debutó como escritora en 1970 con el cuento ‘El árbol desnudo”. Escribió la novela ‘Memorias de una niña de la guerra’, y un sinfín de relatos más.