Música occidental con instrumentos tradicionales

Al igual que la música occidental, la música tradicional coreana tiene básicamente doce notas musicales. Sin embargo, los tonos no son los mismos. Por otra parte, la música coreana emplea técnicas muy particulares para tocar los instrumentos. Por ejemplo, se agitan las cuerdas de los instrumentos de cuerdas o se mueven los instrumentos de viento para obtener sonidos vibrátiles. Se parecen al vibrato occidental, pero los instrumentos coreanos son capaces de producir una vibración de mayor amplitud, de modo que a veces el sonido va y viene entre dos notas. Por todas estas diferencias, no es fácil tocar la música tradicional coreana con instrumentos occidentales ni viceversa. Sin embargo, en los tiempos modernos se han modificado los instrumentos tradicionales para conseguir sonidos más variados y tocar con ellos la música occidental. Hoy escucharemos tres piezas musicales de este tipo. La primera es la canción “New York, New York” que hizo tan famoso a Frank Sinatra. La interpreta la orquesta de cámara Dasrum, que está compuesta enteramente de mujeres. El grupo lleva tocando más de treinta años, puesto que se formó en 1990. Son muy conocidos en el exterior y en sus giras suelen tocan piezas musicales de los lugares que visitan con instrumentos tradicionales coreanos.

“New York, New York” - Dasrum





La cítara gayageum es un instrumento de cuerdas que tiene más de 1.500 años de antigüedad. Fue inventado por el rey Gasil del reino de Gaya y se transmitió al reino de Silla gracias al músico Ureuk. El instrumento tradicional se hace ahuecando el tronco de un árbol de pawlonia como si fuera una canoa y está compuesto de doce cuerdas hechas de seda trenzada. Sin embargo, con el paso del tiempo fue modificado de diversas maneras. Una de esas modificaciones ocurrió a fines del período Joseon. La parte superior del instrumento se hizo con madera de pawlonia y la parte inferior con madera de castaño. Este tipo de gayageum, más pequeño y portátil que el convencional, se llamó “sanjo gayageum” y se utilizó para tocar música de ritmos rápidos. Desde entonces se han creado todo tipo de gayageums utilizando materiales nuevos para las cuerdas como el acero o las fibras sintéticas, y/o cambiando su número. En la actualidad existen gayageums modificados que tienen hasta 25 cuerdas. La Orquesta de Gayageum de la Universidad Sookmyung, compuesta de estudiantes de maestría, es conocida por tocar piezas occidentales muy famosas con estos gayageums de 25 cuerdas.

“Hey Jude” - Orquesta de Gayageum de la Universidad Sookmyung

“Honey, Honey” - Conjunto de Gayageum Baekje.





El saenghwang es un instrumento tradicional de viento muy peculiar. Está compuesto de una caja de resonancia y tubos de bambú de diferente longitud insertados verticalmente. Se toca soplando a través de una boquilla larga que sobresale de la caja y el aire así insuflado hace sonar los tubos de bambú. Como se puede apreciar, el principio es el mismo que el del órgano occidental. Es importante destacar también que el saenghwang es el único instrumento tradicional capaz de producir armonías musicales. En primer lugar, escucharemos el famoso tema “Libertango” del compositor argentino Astor Piazzola interpretado con el saenghwang por Kim Hyo Young, que ha hecho un gran trabajo de difusión de este instrumento. A continuación, escucharán un conocido tema de jazz. Se llama “Take Five” y lo interpreta Ensemblu Su, que es un conjunto de música de fusión compuesto de intérpretes de la cítara gayageum, del violín haegeum y de un instrumento de percusión tradicional, además de un pianista y un chelista.

“Libertango” - Kim Hyo Young

“Take Five” - Ensemble Su