Coupang en la Bolsa de EEUU

Coupang, la mayor tienda online del país, anunció el día 12 que ha presentado una solicitud para cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York. Así, de no surgir variables inesperadas, debutará en el mercado estadounidense de acciones durante el mes de marzo. Sin embargo, nada más darse a conocer la noticia, en Corea del Sur se desató una fuerte controversia sobre las razones que habría tenido esa empresa para optar por entrar en la Bolsa estadounidense y no en la surcoreana.

La primera hipótesis es que en la Bolsa de Estados Unidos opera la llamada estructura de acciones de clase dual o de capital dual, que permite a los accionistas originales conservar el control, aunque la empresa sea de capital abierto, reconociendo varios tipos de acciones con distintos derechos de voto, en vez de operar solo el principio “una acción, un voto”.

La industria, por otra parte, opina que Coupang decidió entrar en el mercado de valores de Estados Unidos no por esa particularidad, sino porque la firma matriz de la compañía Coupang INC, es de ese país norteamericano,. En otras palabras, la llegada de Coupang a la Bolsa neoyorquina no es más que la entrada de una empresa estadounidense a la Bolsa de su país.

Por supuesto, sostienen una razón aún más poderosa, como es la mayor posibilidad de Coupang para atraer inversiones desde la Bolsa neoyorquina, pues en la Bolsa surcoreana difícilmente podrá lograr una valoración superior a la estimada por Bloomberg, de 30.000 millones de dólares, y mucho menos alcanzar la de Wall Street de 50.000 millones de dólares, y para esa empresa sería impensable siquiera recibir una inversión de 1.000 millones de dólares.

Además, y pese al sobrenombre que adquirido del “amazon coreano”, gracias a las notables innovaciones realizadas en su sistema de entrega de pedidos, Coupang sigue sufriendo astronómicas pérdidas operativas, factor que hubiera sido un fuerte impedimento a la hora de intentar cotizar en la Bolsa surcoreana.

Ahora, con miras a la entrada de Coupang en la Bolsa de Nueva York, muchos vaticinan que si esta compañía debuta exitosamente en el mercado de acciones estadounidense, atrae cuantiosas inversiones, y las usa para acometer otras inversiones por su cuenta y optimizar su operativa, habrá drásticos cambios en la industria surcoreana de comercio online, logística y venta al por menor.

En tanto, también otros consideran que este movimiento de Coupang llama a revisar los marcos legales e institucionales sobre el mercado de acciones, señalando que si el ecosistema de la Bolsa de Corea del Sur hubiera sido como el de Estados Unidos, la empresa matriz de Coupang, una firma estadounidense, podría haber intentado entrar en el parqué surcoreano.