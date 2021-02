‘Los archivos de la enfermera escolar’ & Yoon Ga Eun

Series coreanas en Netflix : ‘Los archivos de la enfermera escolar(보건교사 안은영)’





Jung Yu Mi, previamente fue la esposa embarazada en Tren a Busan, mientras que en la película Kim Ji-young nacida en 1982, interpreta a Ahn Eunyoung, la enfermera de una escuela secundaria capaz de ver auras y criaturas sobrenaturales llamadas jellys o gelatinas, que parecen emojis gigantes o caramelos de animales y pueden apoderarse de la gente e inducirles a que se lastimen e incluso a suicidarse. La misión de Eunyoung es combatirlas, golpeándolas con su espada de plástico. La lucha de Eunyoung contra las gelatinas es continua, y hasta cotidiana, a tal punto que para ella esas criaturas no son una amenaza cósmica o nada por el estilo, sino unos seres molestos que complican su día a día y que Eunyeong, como enfermera de la escuela, no puede dejar merodeando entre los estudiantes, pues su trabajo es mantener a todos seguros y saludables. Por eso, a diario saca su pistola de aire comprimido y su espada de juguete luminosa, al tiempo que dice: ¡maldita sea!





Sin embargo, la relativa paz de Eunyoung se quiebra y el infierno se desata después de que el nuevo profesor de chino clásico Hong Inpyo -personificado por Nam Joo Hyuk- rompe sin saberlo un sello que libera el mal que estaba prisionero en la escuela. Eunyoung, entonces debe luchar contra medusas que solo ella puede ver. Al comienzo, Inpyo piensa que ella está loca y completamente fuera de lugar, pero aún así se convierte en su aliado (no tanto voluntariamente sino empujado por las circunstancias) máxime tras descubrir que posee un aura única y singular que permite recargar las energías de Eunyoung cuando ella se agota.





‘Los archivos de la enfermera escolar (The School Nurse Files)’ es gloriosamente loca. Dotada de una inesperada imaginación, esta serie posee muchos elementos que la hacen especial, como una estética visual y una composición de escenas nunca antes vistas en la televisión, y personajes que estimulan la curiosidad de los espectadores, empezando por Eunyeong que se lanza contra unas criaturas gelatinosas con una espada de juguete en mano, y su “sanador” Inpyo, estudiantes y profesores misteriosos, hasta HSP, una organización secreta que parece conocer el misterio de la escuela en la que trabaja Eunyoung, contaminada de gelatinas. El problema es que estos atractivos personajes pierden fuerza a medida que avanza la historia. Da la impresión que la dirección se desorientó al aferrarse demasiado en crear escenas novedosas en términos visuales, fracasando en plasmar la historia casi épica de la novela original, así como los muchos temas sobre los que el libro invita a reflexionar. Y es que si bien la serie también abunda en la sátira social surrealista, no alcanza a profundizar en los temas filosóficos, existencialistas y sociales que la novela plantea, como la “amabilidad de los débiles”.





ⓒYONHAP News

Rostros del cine coreano: Yoon Ga Eun





La obra más importante en la corta pero rica filmografía de Yoon Ga Eun es definitivamente ‘El mundo de nosotras(우리들)’, estrenada en 2016, una película que recibió varios premios, además de permitir a su realizadora obtener un reconocimiento mucho más amplio, así como sobrenombres tales como “la versión femenina y coreana de Hirokazu Koreeda”.





La carrera de Yoon Ga Eun como directora de cine comenzó en 2009, cuando presentó el cortometraje ‘El sabor de la salvia(사루비아의 맛)’. Sin embargo, fue con su segundo corto, titulado ‘La invitada(손님)’, cuando Yoon empezó a destacar. ‘La invitada’ cuenta la historia de una adolescente que visita la casa de la mujer con la que su padre tiene amoríos con la intención de retarla, sin embargo allí solo se topa con dos niños -el pequeño hijo de esa mujer y su hermanita- frente a quienes se siente profundamente desconcertada y confundida a la vez. Así, la obra capta con delicadeza la psicología de la adolescencia. Después de esta producción, Yoon Ga Eun presentó otro cortometraje que también fue ovacionado dentro y fuera de Corea. Esa obra fue ‘Brotes de soja(콩나물)’, que gira en torno a Bori, una niña de siete años que por encargo de su mamá va a comprar brotes de soja al mercado del barrio, y compara esta salida -la primera que hace Bori sola por su cuenta- como una gran aventura y un viaje excitante y temeroso a la vez. La película enfoca con ternura la realidad cotidiana desde el punto de vista de una niña, para quien cualquier gesto, desde andar por los callejones que rodean su casa hasta las personas que encuentra en su camimo, es una aventura.





Lo primero a resaltar de la filmografía de Yoon Ga Eun es que los protagonistas de todas sus películas son niñas, incluyendo la película ya mencionada ‘El mundo de nosotras’ en la que retrata los sentimientos universales y las relaciones humanas a través de la amistad y enemistad entre dos niñas de once años, y también su última producción ‘Nuestra casa(우리집)’, que habla de la familia teniendo como filtro los ojos de tres niñas. Dicho esto, es posible concluir que el cine de Yoon Ga Eun se caracteriza por recurrir a la transparencia emocional de los niños, no para contar una vaga historia sobre la infancia o la pureza infantil, sino para a través de ellos, reflexionar sobre algunas de las condiciones básicas de la vida, como la interacción con otros, las relaciones humanas, la percepción del entorno, etc.