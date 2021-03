ⓒ Getty Images Bank

“¿Por qué no escribes sobre el desierto?”. La primera vez que mi padre mencionó el desierto fue cuando volvió de trabajar un año en Arabia Saudita.

La razón por la que traigo esto a colación en el infinito espacio exterior es que fueron sus palabras las que me trajeron a bordo de la nave Esperanza.





“사막에 대해 글을 써보는 건 어떠니?”





아버지가 사막에 대해 처음 이야기했던 것은

1년간 사우디아라비아로 출장을 갔을 때였다.





내가 우주의 망망대공에서 아버지의 이야기를 꺼내는 것은

이 호프호에 승선하게 된 시초가

아버지의 말로부터 뻗어 나왔기 때문이다.









‘Hacia el desierto’, de Cheon Seon Ran es un relato de ciencia ficción que supuestamente se publica en el futuro, en el año 2020. A bordo de una nave espacial que se dirige hacia un planeta desconocido, la protagonista recuerda los sucesos que la llevaron a ese momento.









Entrevista al profesor de literatura coreana Bang Min Ho, de la Universidad Nacional de Seúl:

El desierto representa el mundo inexplorado. El padre de la protagonista trabajó en lugares muy lejanos, pero no llegó a conocer de verdad el desierto. Ni él ni los lugareños. El desierto se convirtió en un lugar de ensueño y de añoranza. El padre cuenta esa mentira a su hija para sembrarle el deseo de cumplir los sueños que él no pudo alcanzar. Lo que destaca la historia es que el ser humano necesita tener sueños y anhelos, y también conocer y explorar mundos nuevos.









Le dije a mi padre que no podía escribir sobre algo que no conocía, pero terminé soñando con el espacio, que nunca había visto. Mientras me dirigía hacia donde nunca nadie había llegado antes, mi padre se había instalado en el mundo real poniendo punto final a su largo periplo.

Habíamos mandado a los habitantes de ese planeta los planos para construir un tele-transportador y, finalmente, después de muchos años, habían cumplido la tarea. Pero aún así tendríamos que hacer un gran esfuerzo para recrear en ese planeta el aire fresco que nos faltaba en la Tierra.

En cualquier caso, yo sigo viajando hacia ese planeta, arrojando la soledad al espacio sideral para que no se acumule en mi interior. ¿Hallaré allí ese desierto con el cielo tachonado de estrellas? ¿Seguiremos soñando con él?





나는 아버지에게 보지 않은 것은 쓸 수 없다고 말했지만

결국 보지 않은 우주를 꿈꿨다.





나는 아무도 가보지 않은 곳을 향해 가고 있고,

긴 주행을 마친 아버지는 현재만이 존재하는 세계에 정착했다.





우리가 갈 수 있도록 그 행성에 텔레포트 설계도를 보냈고,

아주 오랜 시간이 걸린 끝에야

그 행성에서 우리의 숙제를 완수했다.

우리는 그곳에서 지구가 잃은 공기를 다시 찾기 위해 노력하겠지.

내 메시지가 닿는 속도만큼

나는 그 행성으로 나아갈 것이다.

침전되지 않도록 우주 밖으로 외로움을 내던지면서.





그것에 아직 별이 뜬 사막이 있을까.

당신은 여전히 사막을 꿈꿀까.









Autora:

Cheon Seon Ran nació en 1993. Debutó como escritora en 2019 con la novela ‘El puente derrumbado’ y ese mismo año recibió el Premio de Literatura Científica por su novela ‘Mil azules’.