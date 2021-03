Super Junior vuelve el día 16 con “The Renaissance”

La popular banda masculina de K-pop, Super Junior, lanzará su décimo álbum completo “The Renaissance” el 16 de marzo.





El estreno del álbum estaba originalmente previsto para diciembre de 2020, pero fue aplazado tres veces para ofrecer un trabajo discográfico más completo y perfeccionado.





“The Renaissance” contiene un total de 10 pistas, incluido el tema principal “House Party”, de género disco pop con ritmos alegres, y nuevas versiones de “Raining Spell for Love”, “Burn The Floor” y “Tell Me Baby”.