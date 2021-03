Todos son iguales (2) 무소식이 희소식이겠죠?

Subtítulos

현주부 : 하... 그나저나 현주는 잘하고 있으려나 모르겠어요.

무소식이 희소식이겠죠?

Padre de Hyeon Ju: Ha…Como sea, me pregunto si Hyeon Ju estará haciéndolo bien.

Es buena noticia el que no las haya, ¿no cree?

현주모 ; 그러게요. 사고 쳤으면 커플매니저한테서 연락이 왔을 텐데…

Madre de Hyeon Ju: Eso digo. Si se hubiera portado mal, nos habría llamado el mánager de concertación de parejas…

현주부 : 양반은 못되네요

Padre de Hyeon Ju: Hablando del rey de Roma, el burro se asoma…

현주모 ; 여보세요?

Madre de Hyeon Ju: ¿Aló?





Expresión de la semana

물어봐도 돼?

Pronunciación: musosigi huisosigigetjyo?

Traducción: Es buena noticia el que no las haya, ¿no cree?





Explicación gramatical

소식 equivale a ‘noticias’, ‘novedades’; al colocarle delante el prefijo ‘무’, que a su vez corresponde a ‘nada/nulo/ninguno’, nos queda ‘무소식’ que significa: ‘no hay ninguna noticia’. Al contrario, el prefijo ‘희’ se refiere a ‘bueno/alegre’; por consiguiente ‘희소식’ se traduce como ‘buenas noticias’.

La traducción literal de '무소식이 희소식’ es: ‘No tener noticias es buena noticia' y es un proverbio coreano muy frecuentemente usado en el lenguaje cotidiano. Por lo general, se usa cuando estamos muy pendientes de un hecho o de una persona y sentimos curiosidad o preocupación por saber cómo está, pero al no saber nada de ella, tratamos de tranquilizarnos, tanto a nosotros mismos como a nuestro interlocutor diciendo: "No tener noticias es una buena noticia", es decir: ‘Es buena noticia el que no las haya’.

Además, si observamos la forma en que se expresa el padre de Hyeon Ju, diciendo: “무소식이 희소식이겠죠? (Es buena noticia el que no las haya, ¿no cree?)” este trata de recibir el asentimiento de su esposa, con la esperanza de que no suceda nada malo en la primera cita a ciegas de su hija. También se usa cuando una persona que está lejos de los suyos le dice de antemano a su familia que no deben preocuparse ni molestarse, incluso si este no se comunica con frecuencia en el futuro porque seguramente estará bien. En este último caso se suele decir:





- “무소식이 희소식이라고 제가 자주 연락 안 한다고 너무 섭섭해하지 마세요.”

Por último 무소식이 희소식이겠죠? es una pregunta semiformal. Para un tono más informal o de tuteo enunciaremos 무소식이 희소식이겠지?