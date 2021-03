‘Sweet Home’ & Lee Byung Hun

Series coreanas en Netflix : ‘Sweet Home(스위트홈)’





La serie de Netflix ‘Sweet Home’ se clasifica como ficción apocalíptica. Basada en un comic digital o webtoon (como es llamado este arte en Corea), no se aleja mucho de las películas o series posapocalípticos que el público ha visto en los últimos años, tanto en la pantalla tanto grande como chica. Presenta a un grupo de personajes dispares, todos con sus propios problemas y agonías vitales, pero luego aparecen zombis o monstruos o cualquier forma de vida mutante que amenaza a ellos y al resto de la humanidad. Los personajes deben unirse y aprender a sobrevivir. La pregunta es si en este género ya demasiado familiar para el espectador ¿es ‘Sweet Home’ una producción que marca alguna diferencia sobre el resto?





La historia de ‘Sweet Home’ empieza con Hyunsoo, que se muda a un viejo y desvencijado complejo de apartamentos llamado Green Houses. Solo tiene un poco de ropa y su computadora. A primera vista se nota que es un joven deprimido y sin esperanzas en la vida. Perdió a toda su familia y ahora está decidido a suicidarse. Sin embargo, cuando está a punto de saltar del tejado del edificio al que acaba de mudarse, presencia algo que le deja atónito: un vecino devorando a su gato para luego convertirse en un extraño monstruo. Poco después comprende que la agresividad no se da solo de ese vecino en particular, sino en muchos otros, que se van transformando en monstruos diversos según sus deseos. Y nota que antes de transformarse, esas personas tienen síntomas específicos como hemorragias nasales graves y alucinaciones. Entonces, Hyunsoo y otros residentes de Green Houses, que no muestran esos síntomas pero están atrapados en el edificio, intentan sobrevivir sin ser devorados por los peligrosos monstruos que los rodean. Pero en mitad de la confusión, Hyunsoo experimenta una hemorragia nasal severa y comprende que pronto él también se convertirá en monstruo.





En ‘Sweet Home’, lo primero que cautiva al público son las escenas cargadas de acción, sobre todo las que abundan y mantienen en máxima tensión al espectador en los episodios iniciales, y el diseño único y original de los monstruos. El problema es que pasada la mitad, la historia se acomoda al patrón tradicional de la ficción apocalíptica con zombies, como la vista en obras como la película Dawn of the dead o la serie estadounidense The Walking Dead, y se vuelve plana. Además, la intrincada estructura narrativa cambia constantamente las pequeñas reglas que establece por el bien del argumento, mientras que los efectos visuales, faltos de sofisticación actúan como una barrera que impide disfrutar a pleno la serie. Aún así, y pese a los puntos flacos y los huecos narrativos, ‘Sweet Home’ es una producción importante en el sentido de que amplía los horizontes del llamado k-horror o terror al estilo coreano, cuyo auge impulsaron series como Kingdom (otra producción original de Netflix), así como del género de criaturas.





ⓒBH Entertainmnet

Rostros del cine coreano: Lee Byung Hun





Lee Byung Hun debutó en la gran pantalla en 1995 protagonizando la comedia romántica ‘Esa persona que me enloquece(누가 나를 미치게 하는가!)’. Con esta cinta logró una evaluación aceptable, sin embargo por entonces su reputación seguía siendo la de una estrella juvenil debido a la popularidad reunida al protagonizar una serie televisiva sobre el amor y las preocupaciones por el futuro de unos estudiantes universitarios, y por tanto no era reconocido como un “actor serio”. Sin embargo, esa reputación cambió completamente tras su cuarta película, ‘El armonio en mi corazón(내 마음의 풍금)’, donde junto a la actriz Jeon Do Yeon, dio vida a un hombre de buen corazón objeto del amor de una inocente muchacha del campo. Su actuación en este film fue ovacionada tanto por el público como por la crítica y a Lee Byung Hun le empezaron a llover propuestas. Entre tantas ofertas, la elección de este actor fue ‘Área de Seguridad Conjunta JSA(공동경비구역 JSA)’ del director Park Chan Wook y fue la acertada, pues la obra se convirtió en un rotundo éxito taquillero, además de obtener múltiples premios. La carrera de Lee Byung Hun dio un salto a partir de esa película, que marcó el comienzo de un rally de éxitos que continúa hasta el día de hoy, con producciones tan destacables como la película noir ‘Una vida agridulce(La dolce vita, 달콤한 인생)’ y ‘El bueno, el malo y el raro (좋은 놈 나쁜 놈 이상한 놈), ambas del director Kim Ji Woon.





Algo que se desprende de la filmografía de Lee Byung Hun es que los papeles interpretados a lo largo de su carrera se caracterizan en su mayoría por ser personajes fuertes e intensos, y hay relativamente pocas películas de géneros “suaves”, como comedia o romance. Sin embargo, los críticos y el público asienten en que Lee Byung Hun, si bien es espectacular al interpretar roles masculinos y de gran carisma, también posee una gran capacidad para la comedia y el drama. Capacidad que muestra claramente en producciones como ‘Claves al corazón(그것만이 내 세상)’, donde da vida a fracasado boxeador que se recuentra con su madre que le abandon de niño y se encarga de su medio hermano, un joven con síndrome del Savant.