‘Minari’ & Moon So Ri

Minari (미나리)





“‘Minari’ trata sobre una familia que lucha por aprender a hablar en un lenguaje propio. No es inglés o coreano. Es un lenguaje mucho más profundo que cualquier lenguaje americano o cualquier otro extranjero. Es el lenguaje del corazón”. Este fue el comentario que hizo el director Lee Isaac Chung, realizador de la película Minari, al recibir el Globo de Oro a la Mejor película en lengua extranjera. Con estas palabras, tan conmovedoras y sinceras como la propia obra, el breve discurso de Chung fue en muchos sentidos la mejor respuesta a quienes aún intentan encasillar ‘Minari’ en un marco que divide a la gente por nacionalidad o por la lengua que hablan.





La historia de ‘Minari’ gira en torno al matrimonio de Jacob y Mónica, que junto con sus dos hijos Anne y David abandonan California para dedicarse a la agricultura en Arkansas. Los padres trabajan como sexadores de pollos en una planta de procesamiento de aves de corral, pero Jacob tiene ambiciones empresariales. Su plan es labrar una vasta tierra que compró en ese estado y producir allí verduras para la comunidad de coreanos que crece cada vez más en Estados Unidos, para permitirles disfrutar en ese nuevo país un sabor de hogar. Sin embargo, la vida en el campo no contenta a todos. Viven en un remolque aparcado en medio de un prado, lejos de otros vecinos, mientras que el agua no es suficiente. Sus precarias condiciones, pero sobre todo el aislamiento, molestan a Mónica, que no está del todo convencida de los planes de su marido, además de estar profundamente preocupada por su hijo David, que tiene una afección cardíaca. Aún así la vida transcurre y la dinámica familiar empieza a cambiar sutilmente con la llegada desde Corea de la madre de Mónica, Soonja.





Cada familia y en este caso, cada integrante de la familia, tiene distintas experiencias y recuerdos propios, y la fidelidad a esos recuerdos es lo que hace de “Minari” una historia conmovedora y francamente reveladora. Una historia que su realizador podría haber empapado fácilmente con lágrimas, no obstante no lo hace, pese a que la vida es a menudo falsificada por el melodrama o ahogada por el sentimentalismo. En ‘Minari’, ciertamente hay mucha emoción, sin embargo el toque de Chung es cuidadoso y preciso, sin cometer excesos o desperdicios.





ⓒC-JeS Entertainmnet

Rostros del cine coreano: Moon So Ri





En muchos sentidos el debut de Moon So Ri como actriz de cine fue una sensación. Primero, porque pasó por una audición a la que acudieron miles de aspirantes a protagonizar la segunda obra del director Lee Chang Dong, que por entonces emergía como uno de los autores más profundos y más celebrados por la crítica en Corea, y segundo, porque cuando apareció en pantalla, muchos la cuestionaron como actriz al no satisfacer los estereotipos de actriz que el público surcoreano tenía, como una cara bonita con facciones pronunciadas y perfectamente simétrica. Sin embargo, con el primer trabajo actoral de su vida en la película ‘Caramelo de menta(박하사탕)’, Moon So Ri acalló a todo aquel que decía que ella no tenía madera de actriz porque no se ajustaba a los cánones de belleza, demostrando que una actriz no habla por su look o las medidas de su cuerpo, sino por su capacidad interpretativa y expresiva.





Moon So Ri es una actriz de gran flexibilidad. En otras palabras, se amolda perfectamente a los personajes que llegan, dotándoles de vida y de una idiosincrasia única. Por eso, Moon brilla en cualquier papel por muy pequeño que sea o por muy breve que sea su aparición. También es una actriz abierta, en el sentido de que no titubea ante nuevas propuestas cinematográficas, y se lanza aún a día de hoy a proyectos que no muchas actrices de su peso e influencia se animan a aceptar, como películas independientes de bajo presupuesto o roles secundarios, que de no haber sido ejecutados por ella, hubieran pasado desapercibidos, como por ejemplo, el que Moon So Ri interpretó en la película ‘Little Forest’ de la directora Im Sun Rye.





Además, destaca la nueva faceta que Moon So Ri inició hace unos años como directora y productora. Una faceta que ya da sus frutos, pese a no llevar mucho tiempo Moon explorando en esa vía, con obras como ‘The Running Actress (La actriz en carrera, 여배우는 오늘도)’, que digirió, protagonizó y escribió el guión ella misma, o la obra más reciente de su filmografía ‘Tres hermanas(세자매)’, que produjo y en la que también actuó.