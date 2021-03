Wiki-ídol: IU

ⓒ EDAM Entertainment

IU es una de las mejores solistas de Corea del Sur. Apodada como la “reina del K-pop”, con cada nuevo lanzamiento arrasa en las principales listas musicales del país, y logra que las más de 30 mil entradas de su concierto exclusivo se agoten de manera casi instantánea. Sin duda, es una de las mejores cantantes solistas actuales y, gracias a su gran sentido musical y a su popularidad, viene consolidando una carrera sin igual en el mundo del K-pop. Pese a su imagen de rostro aniñado, hablamos de una experimentada cantante con trece años de recorrido, desde la presentación el 18 de septiembre de 2008 de su tema debut “Missing Child” en M Count Down. Aunque la canción no logró mucha popularidad en su momento, IU, dejó una fuerte impresión en el público con su gran talento vocal, al no parecer en absoluto una chica de 16 años.





