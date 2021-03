Mecanismo Quad y ‘Quad Plus’

ⓒKBS News

El profesor Hwang Ji Hwan de la Universidad de Seúl, integrante del Comité Presidencial de Planificación de Políticas publicó hace poco una nota en la revista política The hill, junto con Ramón Pacheco Pardo de la universidad King’s College de Londres, comentando que el Gobierno surcoreano valora si unirse al mecanismo de seguridad regional Quad.

Titulado “Seúl ve esperanza en la aproximación de Biden a Corea del Norte”, el artículo analiza que Corea del Sur tantea seriamente la opción de integrar la versión ampliada de Quad –llamada Quad Plus- al estimar que así podría influir más en las políticas de la Administración Biden hacia Corea del Norte, además de mostrar firmemente su voluntad de reforzar la alianza con Estados Unidos. Destaca en este sentido que cuando Trump estaba en el poder, el Gobierno surcoreano no sintió motivación alguna para unirse a ese mecanismo, uno de cuyos objetivos es contrarrestar la creciente hegemonía de China en el mundo. Sin embargo, su postura parece haber cambiado con la llegada de Biden, que tiene intenciones de ampliar Quad como bloque de naciones que comparten intereses comunes, pues las intenciones del actual Ejecutivo de Estados Unidos coinciden en gran medida con el propósito de Seúl de estrechar vínculos con Washington y obtener un mayor apoyo en política exterior al integrar Quad Plus.

Quad es un mecanismo de cooperación formado por Estados Unidos, Japón, India y Australia para contrarrestar la creciente influencia de China en el mundo, y se estima servirá como marco de diálogo multilateral sobre cooperación y seguridad regional. Sin embargo, por ahora no nada concreto sobre sus metas y actividades, ante la discrepancia existente entre sus integrantes, pues mientras Estados Unidos aboga por medidas tan fuertes como un bloqueo contra China, India y Australia, cuyas economías dependen significativamente del comercio con el gigante asiático, guardan cautela. Japón, por otra parte, está en un punto intermedio, ya que en algunos asuntos presenta una postura más cercana a la de Estados Unidos, pero en otros comparte más la perspectiva de los australianos y los indios.

Quad Plus, sería la versión ampliada de Quad, creada con la idea de invitar a más naciones a participar y a convertirse a la larga en algo como “la OTAN de Asia”. En base a estos precedentes, en su artículo para la revista The Hill el profesor Hwang Ji Hwan sugiere que Corea del Sur podría estar valorando positivamente adherirse a dicho mecanismo. No obstante, resalta que es una opinión personal y no refleja la postura oficial del Gobierno surcoreano.