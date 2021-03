Las coreografías de BLACKPINK arrasan en Youtube

La popular banda femenina BLACKPINK registra millones de reproducciones en YouTube solo con sus coreografías.





Según anunció YG Entertainment, a las 10:30 p.m. del miércoles 18 el vídeo de coreografía “SOLO” de Jennie superó los 200 millones de reproducciones en YouTube, dos años y cuatro meses después de su lanzamiento, en noviembre de 2018.





No es la primera vez que una coreografía de la banda logra tanta atención, pues otros vídeos de ese tipo ya alcanzaron más de 100 millones de visualizaciones en YouTube, como los de “How You Like That”, “Ddu-du Ddu-du”, “Kill This Loves”, “Boombayah” y “As If I’ts Your Last”.