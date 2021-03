Todos son iguales (4) 속 터져

Subtítulos

민정 : 다들 얘기해봐. 이게 대체 무슨 시츄에이션이라 생각해?

Min Jeong: Dénme todas su opinión. Según Uds. ¿qué situación creen que es ésta?

영은 : 봐봐. 한때 같이 살았던 남녀가 심각하게 얘기하다가 여자가 울었어.

그리고 그 길로 바로 남자 집으로 들어갔는데, 답은 나온 거 아니냐?

Yeong Eun: A ver. Una pareja actualmente divorciada conversa seriamente y ella se echa a llorar. Luego, ambos se encaminan directamente hacia el piso de él y entran juntos. ¿No está todo dicho?

현주 : 재결합이지?

Hyeon Ju: ¿Significa que vuelven a estar juntos, no?

민정 : 아우 속 터져. 지옥 같은 시집살이 싹 까먹고 또 똑같은 지옥행 급행열차에 올라타? 이 기집애 당장 끌어내려야 돼. 말 안 들으면 내가 전남편 머리채라도 잡을 거야!

Min Jeong: ¡Qué indignación! ¿Cómo puede volver a tomar el mismo tren directo al infierno, olvidándose por completo la pesadilla que le hicieron vivir en su vida matrimonial? Tengo que salvar a esta chica de inmediato. ¡Si no me escucha, agarraré de los pelos a su exmarido!

현주 : 김관장님 스포츠머리다.

Hyeon Ju: El Sr. Kim lleva un corte deportivo.





Expresión de la semana

속 터져

Pronunciación: sok teojyeo

Traducción: ¡Qué indignación!





Explicación gramatical

‘속 터져 (¡Qué indignación!)’ es una frase que empieza con 속, sustantivo coreano que equivale a: estómago, pecho o corazón, es decir, el interior de una persona, ya sea físicamente como emocionalmente. En tanto que 터지다 es un verbo que significa ‘estallar’, y se usa para situaciones o cosas inesperadas que ocurren abruptamente.

Cuando decimos “속터지다” expresamos nuestra impotencia al ver que las cosas no salen como esperábamos o porque no podemos hacer nada por solucionarlas. O sea, dicho de otra manera, este enunciado se usa cuando se expresa la sensación de sentirse muy enojado, enfermo o frustrado porque las cosas no están funcionando de la manera deseada. 속터지다 refleja, en sentido figurativo, dicho sentimiento de frustración que estalla en nuestro interior. Por ejemplo, podemos decir:





- “나는 지금 속이 터져서 더 이상 이 상황을 보고 있을 수가 없다 (No puedo tolerar esta situación porque siento que voy a estallar/explotar)”.





También tiene que ver con la falta de paciencia. Por ejemplo:





- ‘동생이 청소하는 것을 보고 있자니 속이 터질 것 같아서 결국 내가 대신했다 (Creo que voy a explotar mientras veo cómo limpia mi hermano menor así que mejor lo haré yo misma”.

La expresión ‘속터지다’ se usa frecuentemente en conversaciones con personas cercanas o cuando uno habla para sí mismo.