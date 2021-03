Inbet: soluciones visuales para logística

ⓒ Real Packing

Inbet es una empresa coreana que busca innovar en servicios de lógistica. Establecida en 2008, ofrece soluciones y servicios TIC para comercio electrónico. Con el ánimo de solucionar las frecuentes disputas entre vendedores y consumidores digitales, Inbet ha lanzado una plataforma llamada Real Packing, que permite grabar y transmitir en vídeo a los clientes todo el proceso de empaquetado del producto. No solo genera mayor confianza en las compras en línea, sino que favorece tanto a proveedores como a usuarios. En concreto, la solución de Inbet graba en vídeo todo el proceso de empaquetado de cada pedido, para aportarlo como prueba en caso de inconvenientes. La grabación comienza al escanear el código de barras, minimizando los envíos incorrectos. Con solo la información básica del producto es posible rastrear y acceder al contenido grabado en línea. Es una solución que favorece a toda la cadena de suministro, desde proveedores hasta usuarios, repartidores y plataformas de venta, pues todos pueden compartir los videos y prevenir o resolver posibles disputas de forma ágil y efectiva. Los principales problemas de los consumidores al realizar compras en línea suelen ser los incumplimientos en los plazos de entrega, o productos que llegan defectuosos o no corresponden con la imagen de la publicidad, entre otros. Por su lado, los proveedores se enfrentan a la dificultad de no saber por qué se dañaron sus productos o cual fue el problema, pese a haber sido enviados de manera correcta, y han de asumir los gastos de reenvío. Real Paking está diseñado para evitar entregas fallidas. Los consumidores pueden comprobar visualmente que los productos fueron correctamente empaquetados y enviados, mientras que los vendedores pueden demostrar que los artículos fueron debidamente despachados.

La ventaja del sistema Real Packing es que es compatible con los programas de gestión de los centros logísticos y se puede adaptar a unos 120 patrones de trabajo diferentes. Asimismo, graba de forma automática y permite transmitir en tan solo cinco segundos el vídeo grabado del empaquetado mediante mensajes cortos u otras herramientas de mensajería digital. Es un sistema que posee una tasa de defecto cercana a cero, muy apropiado en estos días en que más extranjeros compran productos coreanos atraídos por el Hallyu. La logística desempeña un factor clave en la satisfacción de los consumidores, ya que el producto puede ser de alta calidad, pero si llega en malas condiciones o fuera del plazo, se traducirá en un cliente menos. Inbet busca agregar elementos visuales a la logística para reducir las disputas y mejorar la transparencia en la cadena de suministro, de cara a fomentar la confianza entre compradores y vendedores.