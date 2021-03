Todos son iguales (5) 잘 어울려요!

Subtítulos

서윤 : 이거, 팔찌 돌려드리려고 보니까 망가졌더라구요. 그래서 하나 샀어요.

Seo Yun: Es para Ud.. Quería devolverle su pulsera pero ví que estaba rota.

Por eso le compré una nueva.

도겸 : 아니에요. 괜찮습니다.

Do Gyeom: No, por favor. No hacía falta.

서윤 : 받아주세요. 목걸이도 찾아주셨는데 감사 인사는 드리고 싶어요.

제가 해드릴게요.

Seo Yun: Acéptela, por favor. Gracias a Ud. recuperé mi collar, así que quería agradecerle de alguna forma. Déjeme ponérsela.

도겸 : 아니 괜찮..

Do Gyeom: No, no se mol…

서윤 : 너무 잘 어울려요!

Seo Yun: ¡Le queda muy bien!





Expresión de la semana

잘 어울려요! (¡Le queda muy bien!)





· 참고: 드라마 6화 39:45~ 발췌





Este enunciado empieza con el adverbio 잘, que equivale a: muy, bien, apropiadamente, convenientemente. Por su parte 어울려요, cuya forma básica es 어울리다, significa: algo está en armonía, luce bien, queda bien o es compatible con algo o alguien.

Por tanto, cuando usamos la expresión 잘 어울려요 (잘 어울리다, en su forma básica) nos referimos a que dos o más cosas armonizan, están en equilibrio, se llevan bien o lucen espléndidamente. Asimismo la empleamos para felicitar a otras personas por su buen aspecto o para evaluar algo. En estos casos, los objetos de esta frase pueden ser personas, ropa, zapatos, accesorios, colores, ambientes, música, muebles, estilos, etc. Así por ejemplo, si se trata de dos personas, podemos expresar:

- “분 잘 어울려요 (Ambos hacen buena pareja/se llevan muy bien)”.

Por otra parte, cuando nos referimos a ropa y colores enunciaremos de la siguiente manera:

- “코트가 잘 어울려요 (Le queda muy bien ese abrigo)”

O

- “노란색이 잘 어울려요 (Le queda muy bien el amarillo”.





En tanto que si se trata de estilos o ambientes solemos expresar frases tales como

- “이 음악이 분위기랑 잘 어울려요 (La música armoniza muy bien con el ambiente)”.





Al contrario, para expresar el sentido contrario, optaremos por usar la partícula de negación 안, enunciándola de la siguiente manera: “잘 안 어울려요” (No quedar bien/no armonizar). Por ejemplo:

- “저는 빨간색이 안 어울려요 (A mí no me queda bien el color rojo)”.





Por último, “잘 어울려요” pertenece al registro semiformal. Para elevar esta oración a un tono de mayor respeto diremos “잘 어울리십니다”; al contrario, la versión informal es “잘 어울린다”.