Lambda256: tecnología de cadenas de bloques

Lambda256, es un proveedor de servicios en la nube especializado en blockchain que busca promover un uso más amplio de esta prometedora tecnología. La cadena de bloques es un gran libro de contabilidad que registra cada una de las transacciones de manera enlazada y encriptada, aumentando la seguridad y protección contra los ciberataques. Aunque habitualmente se suele asociar con el Bitcoin y otras criptomonedas, las aplicaciones del blockchain abarcan numerosos sectores por sus posibles usos.





Lambda256 ofrece servicios en la nube a las empresas que exploran las posibilidades de esa tecnología, cuyo potencial de crecimiento parece ser ilimitado. Pese a los enormes beneficios que puede aportar la tecnología de cadena de bloques, también presenta diversos obstáculos que dificultan su adopción, como los altos costos de desarrollo de una tecnología relativamente nueva. Ante estas complicaciones han surgido proveedores que ofrecen servicios de Blockchain como servicio o BassS (Blockchain as a Service), para facilitar el uso de esta tecnología. Lambda256 ha desarrollado su propia plataforma llamada Luniverse que cumple esos objetivos. Su gran ventaja es que ofrece un aprovisionamiento rápido, pues los desarrolladores pueden operar fácilmente, aunque no sean expertos en blockchain. También ofrece funciones adicionales que resuelven problemas de esta tecnología, y al ser una plataforma multiprotocolo, permite a los usuarios usarla en base a sus necesidades y a su entorno. Por último, y lo más importante, tiene un coste razonable, pues clientes solo pagan por los servicios que usan. La fortaleza de Luniverse es que ofrece soporte técnico y asesoría a las empresas que no cuentan con suficientes recursos para usar tecnología de cadena de bloques. La plataforma de servicios de la empresa coreana permite entrelazar a diversas empresas para generar sinergias en sus negocios, aportando una cooperación horizontal y equitativa entre las partes. Por ejemplo, al usar blockchain, los puntos de recompensa acumulados por distintas empresas se pueden unificarse fácilmente en un solo sistema, beneficiando a los consumidores al poder sacar al máximo provecho de estos programas, mientras que para las compañías se traduce en nuevos clientes y mayor fidelidad.





