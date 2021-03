Corea, ¿preparada para la nueva carrera espacial?

ⓒ Getty Images Bank

Corea del Sur lanzó con éxito su primer satélite mediano de próxima generación, que entró en contacto el 22 de marzo con la estación ubicada en Noruega. La entrada en órbita del satélite de observación supone un avance relevante del sector espacial surcoreano por impulsar su propia tecnología y ponerse al día en la carrera espacial. De hecho, la exploración del espacio está viviendo una nueva era dorada llamada “New Space” en la que los gobiernos ceden protagonismo a nuevos actores que esperan hallar nuevas oportunidades de negocio más allá de la Tierra. Si bien en el pasado, la conquista del espacio fue escenario de prestigio y rivalidad tecnológica entre grandes potencias, en la actualidad es una ventana de oportunidades de negocios a la que se ha sumado el sector privado.





El primer satélite mediano de Corea, de unos 500 kilos de peso, está equipado con cámaras y sensores de alta precisión para observar la Tierra. Durante los próximos cuatro años, el dispositivo orbitará a unos 500 kilómetros sobre la superficie terrestre, y acometerá tareas de vigilancia de recursos y desastres naturales. Para Corea el reciente lanzamiento es muy significativo pues el 91% del dispositivo fue fabricado con tecnología propietaria. En particular, destacar que en el desarrollo del primer satélite mediano para observación terrestre de Corea también participaron entidades y empresas privadas, bajo la supervisión del Instituto Coreano de Investigación Aeroespacial. El siguiente objetivo es el lanzamiento en octubre de este año del cohete espacial Nuri, desarrollado con tecnología coreana. Si se cumplen las expectativas, Corea se convertirá en el séptimo país del mundo en contar con tecnología propia en cuanto a vehículos de lanzamiento espacial, después de Estados Unidos, Rusia, Europa, China, India y Japón. Son tantas las aplicaciones e innovaciones tecnológicas que ha traído la exploración espacial, que las principales economías del mundo como Estados Unidos y China están aumentando sus inversiones en esta prometedora industria. La competencia por liderar la nueva carrera espacial es aún más feroz en el sector privado. El sector aeroespacial coreano no se ha quedado de brazos cruzados y se prepara para despegar. Al respecto, el Gobierno anunció el 25 de marzo su plan de impulsar el desarrollo de este sector, aspirando a consolidarse como séptima potencia espacial del mundo. Lanzar el primer orbitador lunar de Corea en 2022 y llegar a la Luna en 2030 son otros de los objetivos de las autoridades coreanas para no quedarse atrás en la nueva carrera espacial.