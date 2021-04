Cheongmyeong y Hansik

El emperador Taizong de la dinastía china de Tang le envió de regalo a la reina Seongdeok de Silla Unificada una pintura que representaba unas magníficas peonías en flor y semillas de la misma planta. Al ver que no había pintadas mariposas revoloteando en el cuadro, la reina pensó que debían ser unas flores sin perfume. Su suposición resultó correcta, como lo comprobó cuando plantó las semillas y florecieron las peonías. De hecho, al equipararla a una mujer sin perfume y que no atraía a las mariposas, el regalo del emperador chino era en realidad un insulto y una burla, puesto que la reina Seongdeok no tenía marido, en una época en que una de las mayores obligaciones de las mujeres era casarse y tener hijos. En la actualidad, aunque Corea es como un enorme jardín lleno de flores en estos días primaverales, es muy difícil ver volar mariposas debido a la contaminación. Los invito a escuchar un tema sobre ellas. Se llama “Mariposa, vamos a la verde montaña” y la letra de la canción dice así: “Mariposa, vamos a la verde montaña. Tú, mariposa atigrada, acompáñanos también. Si se hace de noche, dormiremos entre las flores. Y si estas nos rechazan, dormiremos entre las hojas”.

“Mariposa, vamos a la verde montaña” - Kim Young Im





El pasado 4 de abril fue Cheongmyeong que es uno de los 24 períodos estacionales en los que los antiguos dividían del año. Significa literalmente “cielo claro”, pues es la época de mayor vitalidad. Incluso existe un viejo dicho que dice “Hasta una estaca echa hojas si se la planta en Cheongmyeong”. Al día siguiente, el 5 de abril fue Hansik, que solía ser una de las cuatro grandes festividades tradicionales, junto con el Año Nuevo Lunar, Dano y Chuseok, aunque en la actualidad casi se ha perdido por completo. Hansik significa “comida fría”, pues ese día apagaban el fuego viejo y comían alimentos que no necesitaban cocción con el fin de encender un fuego nuevo al día siguiente. Otra costumbre importante de Hansik era visitar las tumbas de los antepasados y recordarlos mediante una ofrenda de alimentos. Hay una canción de la región occidental, es decir, de la zona noroccidental de la península coreana, que se llama “Jejeon” y describe la manera en que una viuda despliega en la tumba de su marido una copa de licor y los platos que le gustaban cuando estaba con vida para que el espíritu del difunto se acerque y disfrute de ellos. Al final, la mujer reprocha a su marido por morirse demasiado pronto y dejarla sola.

“Jejeon” - Kim Jeong Yeon





Esta época de plenitud de la naturaleza es también cuando los campesinos están más ocupados, ya sea arando la tierra, llenando los campos de agua o plantando los brotes de arroz. Antiguamente usaban un aparato de irrigación llamado “yongdure”, que hacían ahuecando un tronco y tenía la forma de una canoa cortada por la mitad. Lo colgaban de un soporte mediante sogas y aprovechaban el movimiento de vaivén para pasar el agua de un canal hacia los campos de cultivo. Se necesitaban de dos a tres personas para operar este aparato, por lo que era importante el trabajo en equipo. Para coordinar con mayor eficacia los movimientos, los antiguos entonaban canciones, las cuales también tenían la finalidad de hacer más amenos los trabajos y aligerar su dureza. Hoy terminaremos con una canción de yongdure que se cantaba en Goyang, provincia de Gyeonggido.

“Canción de yongdure” - Sociedad Conservadora de las Canciones de Campo de Goyang