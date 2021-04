Salida de LG del mercado de móviles

ⓒYONHAP News

LG Electrónica anunció oficialmente esta semana que abandonará el mercado de móviles y que su unidad a cargo de la producción y venta de teléfonos celulares dejará de operar el 31 de julio, argumentando que la decisión deriva del deficiente rendimiento de la empresa ante la competencia extrema que existe a nivel mundial en dicho sector. Anticipó que tras dejar el mercado de móviles, la firma gestionará más eficazmente sus recursos para centrarse en otros negocios y mejorar su estructura operativa.

LG detalló que para cumplir con los contratos de suministro de teléfonos con compañías de comunicación móvil aún en vigor, seguirá fabricando teléfonos hasta finales de mayo, además de mantener los servicios de atención al cliente para no causar molestias a los clientes. También anticipó que intentará en lo posible compensar las pérdidas de sus proveedores y reasignará al personal de la unidad de teléfonos móviles a otras divisiones o filiales, considerando la demanda de recursos humanos de la empresa en general.

LG Electrónica se lanzó a la fabricación y venta de móviles en 1995, logrando altas cuotas de mercado hasta ser el tercer mayor productor de teléfonos del mundo. Sin embargo, desde el segundo trimestre de 2015 empezó a registrar déficit, no pudiendo revertir la situación y ampliando el descubierto hasta un total acumulado de cinco billones de wones. Al respecto, los analistas opinan que LG fracasó en el sector de móviles porque quedó rezagado al no poder sincronizar sus estrategias con las nuevas tendencias. Su peor error fue insistir en la producción de móviles básicos, apoyándose en éxitos anteriores, incluso cuando Apple presentó al mundo el iPhone -su primer teléfono inteligente- en 2007. Podría decirse que ese fue el comienzo del declive de los móviles de LG, que la empresa no pudo parar tras lanzar su propia línea de smartphones en 2014, ni siquiera con las ventas de más de diez millones de unidades logradas en un momento dado, o los récords establecidos gracias a diversos intentos de innovación.

Sin embargo y pese a decidir abandonar el mercado de teléfonos, LG adelantó que seguirá en investigación y desarrollo de tecnologías relacionadas, como las necesarias para sistemas de comunicación móvil de sexta generación o 6G, cámaras o software operativo, considerando que son indispensables también en otros campos, como electrodomésticos inteligentes, coches del futuro y robótica. En particular, anunció que se centrará enérgicamente en desarrollar las tecnologías básicas de telefonía móvil 6G, cuyo estándar se estima llegará en 2025 y se estrenará comercialmente en 2029.