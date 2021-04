El “no” de Corea del Norte a los JJOO de Tokio

ⓒYONHAP News

Corea del Norte anunció el día 6 que no participará en los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio. El Comité Olímpicos Norcoreano explicó que la decisión considera la pandemia del coronavirus y refleja la intención de Pyongyang de proteger a sus deportistas de la actual crisis sanitaria. Así, se desvaneció la esperanza que tenía Seúl de hacer de las próximas olimpiadas una nueva oportunidad para reavivar el ambiente de diálogo y reconciliación intercoreana, como en los Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018, celebrados en Corea del Sur. Torneo con motivo del cual visitaron Corea del Sur importantes personalidades de Corea del Norte, incluyendo Kim Yo Jong, la hermana de Kim Jong Un, y que fueron la antesala de la primera cumbre entre el dirigente norcoreano y el presidente surcoreano Moon Jae In.

Recordando ese antecedente, el Gobierno surcoreano albergaba la expectativa de repetir la experiencia, máxime ante el estancado panorama de la península coreana, mientras que también tenían similares planes tanto Estados Unidos, que veía en los Juegos Olímpicos de Tokio un momento para desatar los nudos en el asunto nuclear norcoreano, como Japón, que aspira a solucionar el problema de sus ciudadanos secuestrados por agentes de Pyongyang hace décadas.

El análisis predominante en este clima es que la negativa norcoreana a participar en los Juegos Olímpicos no se debe tanto al COVID-19, sino a las dificultosas relaciones que mantiene con Japón, así como a las políticas de Estados Unidos hacia Corea del Norte. Es más, Pyongyang efectuó un ensayo balístico el día en que empezó al recorrido de la antorcha de las olimpiadas de Tokio, acción que fue criticada abiertamente por el Gobierno japonés, exhortando a una pronta solución del tema de los secuestrados. Washington, por su lado, no tiene aún definida una estrategia hacia Corea del Norte, no obstante a estas alturas es claro que en comparación a la administración de Donald Trump, prefiere un proceso de negociación escalonado y mucho más meticuloso. En resumidas cuentas, es posible que el régimen norcoreano haya concluido que por ahora no tiene nada que ganar u obtener ni de Japón ni de Estados Unidos. Para colmo, el mandato del presidente surcoreano Moon Jae In está llegando a la recta final, creando una situación en la que resulta hasta obvia la decisión del régimen nocoreano de no asistir a los Juegos Olímpicos frente a un futuro de total incerteza y máxime ante una pandemia mundial.