'River Where The Moon Rises' en los Emmy

ⓒ KBS

El drama de KBS 2TV “River Where The Moon Rises” se exhibirá en la 49ª edición de los Premios Emmy Internacionales, con la versión regrabada del todo con Na In Woo.





Originariamente, la serie estaba protagonizada por Ji Soo, pero al ser acusado de violencia escolar, la productora decidió reemplazarlo por Na In Woo a partir del capítulo 7. Entonces solo habían salido al aire seis episodios de la historia, por lo que Na In Woo iba a filmar desde ese episodio en adelante.





Sin embargo, últimamente producción confirmó que Na In Woo también volverá a grabar los capítulos emitidos con Ji Soo, para exhibirse en los Premios Emmy Internacionales, uno de los premios de radiodifusión más importantes del mundo.





Los derechos de autor de la serie han sido exportados y vendidos a 190 países.





“River Where The Moon Rises” es un drama histórico de fusión basado en la historia de amor entre la princesa Pyeonggang y Ondal, el tonto.