Todos son iguales (7) 말하지 말랬는데

Subtítulos

현주부 : 우리 딸 저녁 먹었어?

Padre de Hyeon Ju: ¿Ya cenaste hija mía?





현주모: 대표님이랑 술마셨대. 말하지 말랬는데.

Madre de Hyeon Ju: Dice que bebió con su jefe. Ay, me dijo que no lo dijera.





현주부 : 왜 말하면 안 되는데요? 회사 기밀이야?

Padre de Hyeon Ju: ¿Por qué no debes decirlo? ¿Es un secreto de la empresa?





도겸 : 제가 대표를 싫어해서요.

Do Gyeom: Es que el jefe no me cae bien.





현주부 : 왜?

Padre de Hyeon Ju: ¿Por qué?





도겸 : 그냥요. 저 먼저 일어날게요.

Do Gyeom: Por nada. Con permiso, me retiraré primero.





현주부 : 벌써 가게? 현주 금방 왔는데..

Padre de Hyeon Ju: ¿Tan pronto? Pero si Hyeon Ju acaba de llegar…





도겸 : 작업이 밀려서요. 다음에 또 올게요.

Do Gyeom: Es que tengo un trabajo pendiente. Vendré otro día.





Expresión de la semana

말하지 말랬는데

· 발음 / Pronunciación:

malhaji mallaenneunde

· 번역 / Traducción:

Me dijo que no lo dijera.





Explicación grammatical

“말하지 말랬는데” dice la madre de Hyeon Ju, arrepintiéndose de su indiscreción, pues al parecer su hija, Hyeon Ju le ha pedido que no comente a nadie que ha estado bebiendo con su jefe.

“말하지 말랬는데” empieza con el verbo 말하다 (decir, hablar, comentar) y este va seguido del verbo auxiliar ‘말다’, que indica una prohibición de una acción.

Esta expresión se usa para indicar que alguien ha pedido explícitamente que no comente algo que sabe o un secreto a otra persona. En este caso, quien da dicha instrucción, bien puede ser una tercera persona o bien el mismo hablante.

Por ejemplo, podemos enunciar de la siguiente manera:

- “친구가 다른 사람에게 말하지 말랬는데 (Mi amigo me dijo que no le dijera a nadie)”.





O, en el caso de que sea el mismo hablante quien dio indicaciones de no dar cierta información podemos enunciar :

- “내가 다른 사람에게 말하지 말랬는데 왜 말했어? (Te dije que no se lo dijeras a otras personas, pero ¿por qué lo hiciste?)"





El verbo auxiliar ‘말다’ se usa en la construcción -지 말다, colocándolo después del verbo, para señalar la imposibilidad de realizar la acción que indica el verbo principal. Se usa principalmente para dar órdenes pero también se puede usar para pedir favores. Por ejemplo:

- “큰 소리로 말하지 마세요 (Por favor, no hable en voz alta)”.