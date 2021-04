TXT actuará en “The Ellen Show”

ⓒ Big Hit Music

La banda masculina Tomorrow X Together (TXT) actuará en un próximo episodio del programa estadounidense “The Ellen DeGeneres Show”.

El 16 de abril el grupo interpretará la canción “We Lost The Summer”, un tema de su mini álbum “Minisode 1: Blue Hour”, en su primera presentación en un talk show estadounidense.





Lanzado en octubre del año pasado, el álbum saltó al puesto 25 del listado principal de álbumes de Billboard, con sus emotivas canciones inspiradas en la lucha de los jóvenes frente a la pandemia del COVID-19.





Previamente, en mayo de 2020, TXT deleitó a los fans internacionales interpretando “Can’t You See Me?” en el programa de música norteamericano “MTV Fresh Out Live”.