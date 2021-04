Las canciones de pescadores

A muchos coreanos la palabra “Baettaragi” les recuerda el título de un relato del escritor Kim Dong In de principios del siglo XX. En realidad se trata de una conocida canción de pescadores. La historia trata acerca de un malententido entre dos hermanos que provoca que se suicide la esposa del hermano mayor y se marche del pueblo el hermano menor. Sin embargo, el mayor se da cuenta de su error y sale en busca de su hermano siguiendo los sones de la canción “Baettaragi” que solía cantar el menor. “Baettaragi” significa literalmente “Zarpa el barco” y era una canción que solían cantar los pescadores de la región norcoreana de Pyeongan-do. Imaginen el miedo que debían sentir los pescadores cuando salían al mar en sus frágiles barcos de madera cuando no existían los pronósticos metereológicos ni los servicios de rescate marítimos. Precisamente la canción “Baettaragi” cuenta la historia de un barco que naufraga en medio de una tormenta y solo se salva milagrosamente uno de los pescadores. Después de mil vicisitudes, llega a su pueblo tres años después. Aunque se siente feliz de volver a su hogar, le duele tener que comunicarles a las respectivas familias que no hay esperanza de que vuelvan sus otros compañeros. Ya en su casa, promete a sus padres y a su esposa que nunca volverá al mar.

“Baettaragi” - Oh Bok Nyeo, Shin Jeong Ae y Yu Ji Sook.





El letrado Park Ji Won de fines del período Joseon tuvo la oportunidad de escuchar esta canción durante su viaje a Pekín como miembro de una delegación diplomática y escribió en su diario que era la canción más triste que había escuchado nunca. La única forma que tenían los antiguos de protegerse de las inclemencias y la imprevisibilidad del mar era celebrando ritos chamánicos a los dioses del mar para rogarles por el feliz retorno a puerto de los pescadores con sus barcos cargados de abundante pesca. Si bien durante los procesos de modernización e industrialización de la segunda mitad del siglo XX estos ritos fueron catalogados de supersticiosos y se olvidaron, en algunas regiones costeras todavía se conservan y se practican para bien del patrimonio cultural del país. En los últimos tiempos, hasta se han compuesto temas nuevos que se inspiran esas ceremonias chamánicas. Un buen ejemplo es la versión moderna que el grupo Chudahye Chagis hizo de la canción de pescadores “Eheori Ssunggeoya”, el cual ha ganado mucha popularidad entre los jóvenes.

“Eheori Ssunggeoya” - Chudhye Chagis





Cuando los barcos volvían a puerto cargados de pescados hasta el tope, enarbolaban un estandarte llamado “bongjuk” y tocaban música de percusión para que se enteraran todos en la aldea. El “bongjuk” era un palo largo de bambú de hasta tres metros de longitud, cuya punta se dividía en varias ramas adornadas con flores de colores. En principio, este palo servía para medir la altura de la carga de pescados que transportaba el barco. Recibía el nombre de “bongjuk”, que significa “bambú del ave fénix”. El ave fénix era el símbolo de la paz y la prosperidad y se decía que solo comía de los frutos del bambú, de modo que volver a puerto enarbolando el “bongjuk” era una forma de anunciar que la pesca abundante que habían logrado traería prosperidad a la comunidad. De hecho, los aldeanos recibían a los pescadores con música y los agasajaban con bebidas y comidas.

“Punggi Pungeo Sori” - Kim Yong Woo