Park Seo Jun celebra diez años de carrera con un fan-meeting

El actor Park Seo Joon se reunirá con sus fans de forma virtual para celebrar el décimo aniversario de su debut como actor.





Según anunció Awesome Entertainment, el evento virtual “Park Seo Joon Coomma” tendrá lugar el próximo 15 de mayo a las 5:00 p.m. (hora de Corea), y será retransmitido en directo exclusivamente por Kakao TV.





La estrella destinará un tiempo a charlar con los seguidores sobre su vida de actor, además de presentar actuaciones especiales.





Tras debutar en 2011 con la película “Perfect Game”, Park Seo Joon ha forjado una sólida trayectoria al protagonizar varios dramas populares como “She Was Pretty”, “Fight for My Way” o “Itaewon Class”, entre otros.