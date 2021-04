I.O.I se reunirá por su quinto aniversario

ⓒ YMC Entertainment

I.O.I se prepara para una reunión especial después de cuatro años de separación.





Según fuentes del sector, la banda se reunirá el 4 de mayo para una transmisión en vivo, como celebración de su quinto aniversario.





No obstante, solo asistirán al encuentro nueve de sus integrantes, pues Joo Kyul Kyung se encuentra actualmente en China, mientras que Kang Mina está filmando su próximo drama.





I.O.I debutó como grupo proyecto en 2016 como resultado del programa de supervivencia “Produce 101”, y tras un año de actividad se disolvió en 2017, tal y como planearon originariamente.





La banda estaba compuesta por Jeon So Mi, Kim Se Jeong, Choi Yoo Jung, Kim Do Yeon, Kim Chung Ha, Kim So Hye, Joo Kyul Kyung, Jung Chae Yeon, Kang Mina, Lim Na Young y Yoo Yeon Jung.