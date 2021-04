Todos son iguales (8) 말씀 편하게 하세요

Subtítulos

지우 : 저… 혹시라도 제가 마음에 안 드는 부분이 있으시면...

Ji Woo: Este… Si por si acaso haya algo de mí que no le agrade…

현주모 : 무슨 소리 하세요!! 하나서부터 열까지 1,2,3,4 싹 다 맘에 드는데!

걱정 하지 말아요. 내가 내 살과 뼈와 내 영혼까지 갈아서 두 사람 팍팍 밀어줄 테니까.

Madre de Hyeon Ju: ¿Qué dice? ¡Todo de Ud. me agrada, desde la cabeza hasta los pies, podría enumerarle desde 1, 2, 3, 4… íntegramente! No se preocupe. Soy capaz de dar mi carne y huesos, hasta mi alma entera para que Ud. y mi hija estén juntos. Cuente conmigo.

지우 : 감사합니다. 그리고, 말씀 편하게 하세요. 어머님.

Ji Woo: Muchas gracias. Y, por favor, tráteme de tú, suegra.

현주모 : 그럴까 황서방~? 호호호

Madre de Hyeon Ju: ¿Te parece bien, yerno?





Expresión de la semana

말씀 편하게 하세요

Pronunciación: malsseum pyeonhage haseyo

Traducción: Tráteme de tú.





Explicación gramatical

“말씀 편하게 하세요” le pide Ji Woo a su futura suegra, dando a entender que quiere ser tratado informalmente como parte de la familia.

Esta oración empieza con el sustantivo 말씀, el cual es la alternativa honorífica del sustantivo 말, es decir que tanto 말씀 como 말 equivalen a ‘palabra’, ‘decir’, ‘habla’, pero la única diferencia es que mientras que 말 forma parte del registro informal y universal, 말씀 es su versión de máximo respeto. A este sustantivo le sigue el adjetivo predicativo 편하게, que a su vez significa ‘cómodamente’, ‘fácilmente’. Por tanto, la traducción literal de este enunciado es ‘hábleme cómodamente’.

Esta frase se usa en conversaciones entre personas de diferentes edades, en particular, cuando la persona mayor trata de Ud. a la menor, en señal de respeto. Entonces, esta última, le sugiere a la mayor que le trate de tú, sin formalidades, para no incomodarle. Esto es algo muy propio de la cultura coreana y por lo general, cuando la persona mayor sigue manteniendo su tono deferencial, usando el registro formal, su interlocutor puede sentirse incómodo o tener la impresión de que no hay una relación amena y más personal.

A propósito de este tema, hay otra expresión que puede ser empleada en lugar de ‘말씀 편하게 하세요’ y es ‘말씀 놓세요 (말씀 놓다, en su forma básica)’. ‘말씀 놓세요’ significa literalmente ‘soltar la palabra’ y es una petición de parte de la persona menor para que su interlocutor rebaje su nivel de formalidad al hablar, es decir, que no le trate con tanto respeto.