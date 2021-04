Músicos tradicionales discapacitados

Entre los músicos de la corte de Joseon había varios artistas ciegos. Un funcionario y estudioso llamado Park Yeon, que estuvo a cargo de la música de palacio durante el reinado del rey Sejong a principios del siglo XV, escribió una petición al rey solicitando una mejora de las condiciones trabajo de los músicos ciegos de la corte con estas palabras: “Desde antiguo los reyes han formentado que los ciegos formen parte de la orquesta del palacio por dos razones. Primero, porque tienen un gran oído para la música a pesar de que no pueden ver; y segundo, porque todos los seres humanos son valiosos y útiles”. Como se puede apreciar, el contratar a músicos ciegos era parte del programa de bienestar social de Joseon. Ese programa sigue vigente hoy en día a través de la Orquesta de Música Tradicional de Ciegos de Corea. La primera pieza que escucharemos es “Gwansanyungma” que interpreta Lee Hyun Ah, miembro de esta orquesta. La canción describe un frío paisaje de otoño junto al río, mientras un noble contempla el vuelo de las gaviotas desde una glorieta escuchando el sonido de una flauta.

“Gwansanyungma” – Lee Hyun Ah en el canto y Park Ji Seon en el danso





Lee Hyun Ah, cuya melodiosa voz acaban de escuchar, ganó en 2013 el primer premio en el Concurso de Música Tradicional Onnara, superando ampliamente a concursantes sin ninguna discapacidad. Hasta hace unos años no era fácil para las personas ciegas estudiar música tradicional, pues casi no había partituras ni libros de texto de la materia escritos en Braille. La única manera de estudiar que encontró Lee Hyun Ah fue grabando los comentarios que hacían los músicos especializados de música tradicional en los programas de radio. Sin embargo, a pesar de todo el esfuerzo que hizo para formarse, al principio no encontró universidades que quisieran admitirla. Afortunadamente una institución se enteró de su historia personal y abrió la admisión a estudiantes ciegos. Aunque se han hecho muchas mejoras en el sistema para incluir a los discapacitados en los últimos años, todavía queda un gran camino que recorrer. A continuación escucharemos al maestro cantor Lee Hee Wan interpretando “Noraegarak”, que significa “melodía” y es una canción folklórica de la región de Gyeonggi. Lee Hee Wan, además de ciego, nació en el seno de una familia de músicos tradicionales, por lo que tuvo la posibilidad de estudiar bajo muchos maestros. Tuvo una existencia llena de dificultades y vicisitudes, pero supo fundirlas en su canto y crear un estilo único que trasunta un profundo conocimiento de la vida.

“Noraegarak” – Lee Hee Wan





El último tema que escucharemos hoy es un pasaje del pansori “La canción de Heungbo” que interpreta Choi Jun con el acompañamiento del piano. Choi Jun fue diagnosticado con un retrato de desarrollo a los 30 meses de edad. Sin embargo, demostró tener una gran sensibilidad a los sonidos, por lo que aprendió a tocar el piano y a cantar pansori desde muy pequeño. De hecho, aprendió a hablar y a interactuar con los demás gracias al pansori. Combinando sus dos grandes pasiones del pansori y el piano, creó un género nuevo llamado “piano byeongchang”, que consiste en cantar pansori tocando el piano. Además de intérprete, es un músico completo que también compone piezas nuevas. Hoy escucharemos su interpretación del pasaje del pansori “La canción de Heungbo” que se llama “Hwachojang”. Hwachojang es un pequeño mueble de madera decorado con flores y lleno de oro y plata que el codicioso Nolbu roba de la casa de su hermano Heungbo, que acaba de hacerse rico gracias a la semilla de calabaza mágica que le trajo una golondrina a la que le curó la pata rota.

“La canción de Heungbo” (“Hwachojang”) – Choi Chun