Todos son iguales (9) 아무 사이 아니에요

Subtítulos

현주 : 네, 대표님. 10분 내로 가겠습니다. 네. 죄송한데 제가 선약이 있어서요.

Hyeon Ju: Sí, señor. Estaré allí en 10 minutos. Sí.

Le pido que me disculpe; es que tengo un compromiso.

김이사장 : 퇴근 후 약속이라...두 분, 친분이 꽤 두터운가 보네요.

Presidenta Kim: Una cita después del trabajo… Parece que ambos han entablado

una profunda amistad.

현주 : 네?

Hyeon Ju: ¿Perdón?

김이사장 : 황대표 어떤 분인진 알고 만나는 건가요?

Presidenta Kim: ¿Está saliendo con Hwang Ji Woo a sabiendas de qué tipo de persona es él?

현주 : 아, 뭔가 오해가 있으신 것 같은데..

대표님이랑 저 아무 사이 아니에요.

Hyeon Ju: Ah… creo que aquí hay un malentendido…

No hay nada especial entre el Sr. Hwang y yo.





Expresión de la semana

아무 사이 아니에요.

Pronunciación: amu sai anieyo

Traducción: No hay nada especial entre nosotros





Explicación gramatical

Este enunciado empieza con 아무, que en español equivale a ‘cualquier/cualquier cosa/lo que sea’ y se usa generalmente en oraciones negativas. En tanto 사이 es un sustantivo que corresponde a ‘relación’. Por último 아니예요 (아니다, en su forma básica) se usa para negar todo lo que le antecede.

Consecuentemente, 아무 사이 아니예요 se usa para indicar que no existe una relación especial entre dos personas. Con relación especial, generalmente nos referimos a una relación amorosa; y por consiguiente, esta frase se usa para poner en claro que no hay nada en particular en una relación y que solo se trata de simple amistad o una relación de trabajo, en fin. Por lo general, es la persona que recibe dicha sospecha la que aclara diciendo : “우리 아무 사이 아니예요 (No hay nada especial entre nosotros). 우리 그냥 친구예요 (Somos amigos, nada más)”.

Por último, 아무 사이 아니예요 es una oración negativa perteneciente al registro semiformal. Para elevar este enunciado al nivel de máximo respeto diremos:





- “아무 사이 아닙니다”.





Al contrario, su versión informal de tuteo es:





- “아무 사이 아니야”

o también podemos optar por su forma básica,





- “아무 사이 아니다”.